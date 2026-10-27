I sondaggi della vigilia indicano massima incertezza sui numeri per la formazione del prossimo esecutivo in Israele. Nel campo dell'opposizione, l'ascesa di Yashar con la candidatura di Gadi Eisenkot rappresenta una possibile svolta nel panorama politico. Ex capo di Stato Maggiore dell'esercito, nel 2022 entra nella Knesset come deputato centrista e l'anno successivo è nominato ministro senza portafoglio del governo di unità nazionale varato dopo gli attacchi del 7 ottobre. Nella guerra di Gaza, Eisenkot ha perso suo figlio Gal e due nipoti e ha promesso in caso di vittoria una commissione d'inchiesta sui fallimenti statali che hanno reso possibile l'attacco di Hamas, costato la vita ad oltre 1.200 israeliani.