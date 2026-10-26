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Israele, la sfida Netanyahu-Eisenkot e l'ombra di un voto senza svolte

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Israele torna alle urne per la prima volta dagli attacchi del 7 ottobre 2023, dopo tre anni di guerre e in un contesto di crescente isolamento internazionale. I sondaggi delineano una sfida serrata tra Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot, divisi soprattutto sui temi di politica interna, mentre sulle guerre a Gaza, in Libano e in Iran le differenze appaiono più sfumate

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