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Elezioni Israele, Trump: “'Col mio sostegno Netanyahu passato da ko a insperata rimonta”

Mondo
©Ansa

Molti leader internazionali hanno deciso di aspettare risultati più certi, prima di commentare l'esito del voto. Tra chi ha già parlato, invece, c’è il presidente Usa. "Quando il presidente Trump ha espresso il suo sostegno a Bibi Netanyahu, la situazione è completamente cambiata, e ora quella che sembrava una sconfitta per un Grande Primo Ministro, appare essere un'insperata rimonta che ha portato a una fase di stallo, se non una vittoria per Netanyahu", ha scritto su Truth

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Cresce l’attesa per i risultati delle elezioni in Israele (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Quando i dati sono ancora parziali e mostrano un Paese spaccato – con Netanyahu che regge e il blocco di Eisenkot che avanza – molti leader internazionali hanno deciso di aspettare prima di commentare. Tra chi ha già parlato, invece, c’è il presidente Usa Donald Trump. "Quando il presidente Trump ha espresso il suo sostegno a Bibi Netanyahu, la situazione è completamente cambiata, e ora quella che sembrava una sconfitta per un Grande Primo Ministro, appare essere un'insperata rimonta che ha portato a una fase di stallo, se non una vittoria per Netanyahu", ha scritto su Truth il capo della Casa Bianca. "Tutto è successo dopo il sostegno del presidente Trump, che vuole solo il bene del Medio Oriente, di Israele e degli Stati Uniti d'America", ha aggiunto.

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