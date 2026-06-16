Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Accordo tra Usa e Iran, chi ha vinto la guerra? Cosa prevede l’intesa

Mondo fotogallery
10 foto
Ipa/Sky TG24

Washington e Teheran hanno raggiunto un accordo per porre fine al conflitto che ha infiammato il Medio Oriente e portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, con pesanti ripercussioni sui mercati globali. Ma chi dei due esce meglio da questa intesa? Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24 

ULTIME FOTOGALLERY

Accordo tra Usa e Iran, chi ha vinto la guerra? Cosa dice l’intesa

Mondo

Washington e Teheran hanno raggiunto un accordo per porre fine al conflitto che ha infiammato il...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture interamente dedicate alla firma dell'accordo tra Usa e Iran e alla riapertura dello...

13 foto

G7, da Trump a Meloni: i leader mondiali arrivano a Evian. FOTO

Mondo

La cittadina di Evian-les-Bains, sulla riva francese del lago di Lemano, ospita i capi di...

16 foto

Raid russi sulla Cattedrale della Dormizione a Kiev. FOTO

Mondo

Il luogo di culto è uno dei più importanti per i fedeli ortodossi ucraini ed appartiene al...

10 foto

Ruben Amorim, chi è il probabile nuovo allenatore del Milan

Sport

Nato a Lisbona il 27 gennaio del 1985, considerato discepolo di Mourinho, ha allenato Braga,...

10 foto
epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Raduno Panda a Pandino 2026

    Saloni ed eventi

    Dal 19 al 21 giugno il piccolo centro in provincia di Cremona ospiterà la nuova edizione del...

    G7, Macron accoglie Zelensky per sessione dedicata all'Ucraina. LIVE

    live Mondo

    Il summit in Francia oggi entra nel vivo. Macron ha confermato il piano per una missione navale...

    leader g7

    Indonesia, terremoto di magnitudo 6.7 sull'isola di Sulawesi

    Mondo

    La scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata alle 11:27 ora locale (5:27 ora italiana). Nel...