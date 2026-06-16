Accordo tra Usa e Iran, chi ha vinto la guerra? Cosa dice l’intesa

Accordo tra Usa e Iran, chi ha vinto la guerra? Cosa prevede l’intesa
Washington e Teheran hanno raggiunto un accordo per porre fine al conflitto che ha infiammato il Medio Oriente e portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, con pesanti ripercussioni sui mercati globali. Ma chi dei due esce meglio da questa intesa? Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
- Stati Uniti e Iran hanno siglato l’intesa per porre fine al conflitto che ha incendiato il Medio Oriente e portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, con pesanti ripercussioni sui mercati globali. Ma chi dei due può dire di avere vinto? Anche di questo si è parlato nella puntata del 15 giugno di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- Il Libano prima della guerra vedeva un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, che era in vigore dal novembre 2024 pur se non rispettato completamente.
- Da venerdì, quando è attesa la firma fisica dell’accordo in Svizzera, si ritornerà al cessate il fuoco. È comunque necessario attendere la reazione definitiva di Israele all’intesa.
- Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, prima della guerra era aperto e da lì transitavano circa 120 navi al giorno.
- Da venerdì il passaggio dovrebbe tornare aperto ma sotto il controllo iraniano, con la possibile imposizione di tasse di transito. Inoltre dovrebbe essere rimosso il blocco navale statunitense.
- Capitolo sanzioni: prima della guerra l’Iran era sottoposto a pesanti limitazioni internazionali.
- Dopo l’accordo, è possibile che alcune di queste sanzioni vengano sospese (in particolare sul petrolio) e vengano rilasciati fino a 24 miliardi di dollari attualmente congelati.
- Prima della guerra, non esistevano limiti esterni alle forze armate di Teheran, al suo programma missilistico e al suo supporto agli alleati regionali.
- Questo non dovrebbe cambiare con l’accordo tra Iran e Stati Uniti: nell’intesa infatti non sembrano esserci punti a riguardo.
- Infine, i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. E al centro ci sarà anche il nodo del nucleare: Donald Trump per potersi considerare vincitore ha bisogno di siglare un’intesa migliore di quella di Obama del 2015. In quel testo, Teheran si impegnava già a non sviluppare armi atomiche.