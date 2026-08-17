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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 agosto: la rassegna stampa

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Dall'attacco ucraino di droni in Russia all'emergenza climatica, con l'aumento delle temperature che ha reso il 2026 "l'anno più caldo di sempre": diversi gli argomenti sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Spazio anche al caso dell'attentato a Ranucci, con Lavitola che chiede al pm di "essere riconvocato". Dominano le prime pagine anche i successi e gli ori degli azzurri agli Europei di nuoto e atletica

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