Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 agosto: la rassegna stampa

Dall'attacco ucraino di droni in Russia all'emergenza climatica, con l'aumento delle temperature che ha reso il 2026 "l'anno più caldo di sempre": diversi gli argomenti sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Spazio anche al caso dell'attentato a Ranucci, con Lavitola che chiede al pm di "essere riconvocato". Dominano le prime pagine anche i successi e gli ori degli azzurri agli Europei di nuoto e atletica
- In apertura l'attacco ucraino con 600 droni a Mosca. Mentre la Nato ne abbatte uno di provenienza russa in Romania. Spazio anche al caso dell'attentato a Ranucci, con Lavitola che chiede: "Il pm mi riconvochi". In prima pagina anche gli Europei di nuoto e atletica, con gli ori di Quadarella, Sito, Soudassi, Scotti, Benati e Iapichino. In evidenza anche il caso dei giovani italiani aggrediti a Barcellona, di cui un 21enne in coma. Infine, il furto di opere di Antonello da Messina al museo regionale messinese.
- In primo piano l'emergenza climatica, con la temperatura media del 2026 che "si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati". Secondo la Columbia University, il 2027 sarà "peggio". Spazio anche al caso Ranucci, con le parole del legale di Lavitola: "Anche Ranucci chiese più scorta". In prima pagina anche l'oro di Larissa Iapichino agli Europei di atletica. In evidenza anche la situazione a Ceuta: "I migranti non arrivano ma il collasso sì". Infine, il caso degli italiani aggrediti a Barcellona: "Ventunenne in coma".
- In primo piano l'inchiesta sui progetti in Italia affidati a delegati del governo: "Su 552 miliardi, 182 sono gestiti da commissari. Ma un cantiere su due resta ancora sulla carta". Spazio anche alla lettera del governo italiano a Bruxelles su energia e difesa. In prima pagina anche il furto delle opere di Antonello da Messina al MuMe. In evidenza anche l'allarme incendi in Italia: "Bruciato il 130% di verde in più". Infine, il trionfo degli azzurri agli Europei di nuoto e atletica.
- In apertura le vittorie degli azzurri agli Europei di nuoto e atletica, con le numerose medaglie d'oro conquistate: "Italia sul tetto d'Europa". Spazio anche all'attentato a Ranucci e al caso della scorta: "Quelle 2 ore coperte al telefono con Lavitola". In evidenza poi il furto delle opere di Antonello da Messina. In prima pagina anche il caso degli italiani aggrediti a Barcellona: tra questi, anche un ventunenne in coma.
- Apertura dedicata all’atletica italiana, protagonista agli Europei di Birmingham con l’oro di Larissa Iapichino e il successo della staffetta maschile 4x400: "Italia stellare". In evidenza anche Simona Quadarella, argento nei 1500 stile libero, e il bilancio di dieci titoli. Sul mercato, la Juventus punta Vicario, mentre in casa Lazio si registra l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova. Infine, l'intervista a Gila: "Volevo solo il Milan, Amorim cura i rapporti e sa come fare gruppo".
- In primo piano il mercato della Juventus, con il Tottenham che apre al prestito di Guglielmo Vicario. Spazio anche al Napoli, che accoglie il francese Badia in prestito dal Chelsea. La Roma lavora alla svolta per Luis Henrique e tratta con il Porto per Mora. In evidenza anche l’Inter, con la frenata per Dibu Martínez, e il possibile trasferimento di Barcola al Liverpool per 160 milioni. In prima pagina anche l'oro di Iapichino e Quadarella agli Europei di atletica e nuoto.
- Apertura dedicata all’atletica italiana: Larissa Iapichino, Simona Quadarella e la staffetta 4x400 chiudono gli Europei con risultati da protagonisti. L’Italia conquista 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi, mentre nel nuoto arriva un bottino record di 43 podi. Spazio anche alla Juventus, con il nuovo acquisto Lucumí atteso allo Stadium e Guglielmo Vicario sempre più in pole per la porta, mentre resta viva la pista Dibu Martínez.
- In apertura i pagamenti e gli acquisti con carta: "Il 26% sotto 10 euro: spinta antievasione". Spazio anche ai dazi: "La Ue cerca altre rotte con 12 intese". In evidenza anche la manifattura che "cerca laureati in materie Stem e fatica a trovarli". Poi, il turismo in estate tra "sud e città d'arte". In prima pagina anche la questione dei tossicodipendenti ai domiciliari: "Fondi per 500 persone l'anno".
- In apertura il riarmo: "La leva di Crosetto è già fallita. Italiani primi nel No al riarmo". Spazio anche all'acquisto di Tim da parte di Poste: "In realtà vincono i privati". Poi, il caso Ranucci con l'avvocato di Lavitola che invia "altri pizzini" anti-Ranucci. In prima pagina anche la situazione in Cisgiordania, dove i coloni "continuano l'assedio", mentre Papa Leone XIV chiede "subito" la soluzione a 2 Stati. Infine, gli attacchi tra Ucraina e Russia di 1.500 droni: sei vittime civili.
- In primo piano la questione migranti: "fermata un'altra ondata ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno". Spazio anche al caso Ranucci, tra "scorta, sondaggi e coincidenze": "Ranucci forse aveva capito...". In prima pagina anche il furto delle opere di Antonello da Messina dal museo regionale messinese. In evidenza anche l'Ecr, il partito dei conservatori europei, e la premier Meloni che "non vuole scossoni".
- In apertura l'analisi di Gian Domenico Caiazza sull'attentato a Ranucci: "L'insostenibile tesi di Ranucci 'due volte vittima'". Spazio in prima pagina anche all'approfondimento di Giuloio Boccaletti sull'ondata di calore: "Il gran caldo si può governare". E ancora: "Affrontare il caldo, alluvioni, siccità richiede interventi fisici sul territorio e sulle nostre città". Poi, l'editoriale di Claudio Cerasa: "La sinistra è ancora senza un candidato a prova di bomba".
- In apertura l'inchiesta di Domani sui "prezzi folli" per gli ombrelloni nelle spiagge italiane: "Vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari". In prima pagina anche l'attacco di droni ucraini in Russia: "Ma Kiev è fragile". Spazio anche all'editoriale di Lorenze Castellani: "Tra distrazioni e propaganda, il paese reale è dimenticato". E quello di Guido Rampoldi: "L'Ue inadeguata di fronte al caos americano".
- In prima pagina il caso dell'attentato a Ranucci, con le parole di Lavitola ai giudici: "Misi in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba". Spazio anche ai sondaggi politici in Spagna: "Oggi Sanchez alle elezioni sarebbe triturato". In evidenza anche l'intervista a Federico Rampini sulla "favola della bancarotta Usa": "Alla fine sono gli altri a schiantarsi...".
- In primo piano il caso dei giovani italiani aggrediti a Barcellona, tra questi uno è in coma. Spazio anche agli incendi a Carnia: "Pronti a evacuare". In evidenza anche il caso Ranucci e la scorta: "La voleva aumentata". In prima pagina anche il caso della donna picchiata, uccisa e abbandonata in ospedale a Cosenza. Poi, il caso dei 50 scout in ospedale dopo un pranzo. Infine, l'analisi di Michele Valensise sull'Ucraina: "Come congelare una guerra infinita".
- In primo piano l'intervista al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "Energia, più rinnovabili. Bollette meno care al Sud". E aggiunge: "Per eolico e fotovoltaico possiamo raggiungere gli obiettivi fissati entro il 2030". Spazio anche al caso Ranucci e la scorta, mentre i legali di Lavitola sostengono: "Fu lui stesso a chiedere che gliela innalzassero". In prima pagina anche i trionfi degli azzurri agli Europei di nuoto e atletica: "E' l'Italia dei primati".
- In apertura l'appello del Papa per fermare gli attacchi in Cisgiordania: "Basta violenze sui palestinesi". Nel frattempo, i caccia della Nato abbattono un drone in Romania: "Era russo". Spazio anche alle parole del legale di Lavitola: "Ranucci sapeva chi fosse il mandante". In prima pagina anche la medaglia d'oro del triplista Andy Diaz agli Europei di atletica. Focus sull'economia: "Il governo guarda al ceto medio, verso un nuovo taglio dell'Irpef".