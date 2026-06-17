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Accordo Usa-Iran: il testo integrale del memorandum in 14 punti

Mondo
©Ansa

Introduzione

Diversi media internazionali, tra cui Bloomberg e Al Arabiya, hanno ottenuto una copia dell'accordo che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera tra Teheran e Washington (LE NEWS LIVE). Ecco i 14 punti su cui si baserebbe l’intesa.

Quello che devi sapere

1. Fine immediata e permanente della guerra

La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati nella guerra in corso, dichiarano, con la firma del presente Memorandum d'intesa, la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, e si impegnano a non intraprendere d'ora in poi alcuna azione ostile l'uno contro l'altro e ad astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza reciproca. L'accordo finale confermerà le disposizioni del presente articolo e dei restanti articoli.
 
 
Per approfondire:

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2. Rispetto della sovranità e integrità territoriale altrui

La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti si impegnano a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dell'altro e ad astenersi dall'interferire nei rispettivi affari interni.

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3. Accordo definitivo entro 60 giorni

La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti si impegnano a negoziare e raggiungere un accordo definitivo entro un periodo massimo di 60 giorni, prorogabile di comune accordo.

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4. Revoca del blocco navale Usa

Immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d'intesa, gli Stati Uniti si impegnano a revocare il blocco navale e ad evitare qualsiasi interferenza o ostruzione nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran, ripristinando il traffico entro un massimo di 30 giorni alla sua piena capacità; il traffico navale dovrà essere proporzionale al volume di traffico prebellico da parte della Repubblica islamica dell'Iran. Gli Stati Uniti si impegnano inoltre a ritirare le proprie Forze dalle aree circostanti entro 30 giorni dall'accordo definitivo.

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5. Ripresa del traffico navale

 A seguito della firma del presente Memorandum d'intesa, la Repubblica islamica dell'Iran adotterà immediatamente le misure necessarie per garantire che il transito delle navi mercantili dal Golfo Persico al Mar d'Oman e viceversa riprenda entro 30 giorni ai livelli prebellici, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e di neutralizzare le mine da parte dell'Iran.

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6. Piano e investimenti Usa per sviluppo economico Iran

Gli Stati Uniti si impegnano, insieme ai loro partner regionali, a creare un piano globale concordato da entrambe le parti per la riabilitazione e lo sviluppo economico della Repubblica islamica dell'Iran, garantendo un finanziamento di almeno 300 miliardi di dollari. Il meccanismo di attuazione di questo piano, nell'ambito dell'accordo finale, sarà definito entro 60 giorni.

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7. Fine delle sanzioni Usa

Gli Stati Uniti si impegnano a porre fine, secondo un calendario da concordare nell'ambito dell'accordo finale, a tutte le tipologie di sanzioni attualmente in vigore nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), nonché a tutte le sanzioni unilaterali statunitensi, sia primarie che secondarie.

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8. Il nucleare iraniano

La Repubblica islamica dell'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato che il destino del materiale arricchito e il destino di tutte le altre questioni nucleari, comprese le esigenze nucleari dell'Iran, saranno adeguatamente affrontati in un accordo finale che confermerà le disposizioni del presente articolo.

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9. Lo status quo

La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti concordano che, in attesa di un'intesa definitiva, manterranno lo status quo: l'Iran manterrà lo status quo sul suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni all'Iran né accresceranno le proprie Forze nella regione.

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10. Le deroghe

Gli Stati Uniti si impegnano a rilasciare, immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d'intesa e fino alla data di revoca delle sanzioni, deroghe per le esportazioni di petrolio greggio iraniano, prodotti petrolchimici e loro derivati, nonché per tutti i servizi correlati, inclusi quelli bancari, assicurativi, di trasporto e simili.

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11. Fondi e beni iraniani sbloccati

Gli Stati Uniti si impegnano a garantire che, alla luce dei progressi compiuti nei negoziati per raggiungere un accordo definitivo, i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica islamica dell'Iran vengano sbloccati e resi pienamente disponibili. Tali fondi, siano essi detenuti nel conto principale o trasferiti, saranno utilizzati per qualsiasi pagamento finale ai beneficiari determinato dalla Banca Centrale della Repubblica islamica dell'Iran e saranno pienamente disponibili. Gli Stati Uniti si impegnano a rilasciare tutti i permessi e le licenze necessari a tal fine.

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12. L'implementazione dell'accordo

La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti concordano sulla creazione di un meccanismo di attuazione per sovrintendere alla corretta implementazione e al futuro rispetto dell'accordo finale.

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13. Negoziati per un accordo finale

A seguito della firma del presente Memorandum d'intesa e dopo aver ricevuto garanzie circa l'avvio dell'attuazione degli articoli 4, 5, 10 e 11 del presente Memorandum d'intesa e la continua attuazione di tali misure, la Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti avvieranno negoziati per un accordo finale esclusivamente in relazione ai restanti articoli.

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14. L'approvazione dell'accordo finale

L'accordo finale sarà approvato mediante una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

 

Per approfondire:

Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi

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