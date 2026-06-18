Iran USA, Casa Bianca: “Trump ha firmato accordo con Teheran”. LIVE

Il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron. Conferma dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei. Il Pakistan, con il sostegno del co-mediatore Qatar, ospiterà domani in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo. L'Europa intanto prepara la missione nello Stretto guidata da Francia e Gran Bretagna: “Pronti ad affiancarci una ventina di Paesi”, dice Macron
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Sipario sul G7 di Evian. Trump definisce il vertice “un grande successo” dopo la ritrovata armonia tra i Grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna: “L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Con la nuova leadership possibile il cambio di regime”. Poi però avverte: “Se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe”. Diffuso il testo dell'accordo: per l'Iran un fondo privato di 300 miliardi di dollari. L'Europa intanto prepara la missione nello Stretto guidata da Francia e Gran Bretagna: “Pronti ad affiancarci una ventina di Paesi”, dice Macron. Tra questi l'Italia.
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Iran, prezzo petrolio in discesa, Brent -1,92% a 77,63 dollari al barile
Prezzi del petrolio in disca oggi. Il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del Wti, rifimento per gli Usa, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
Rutte: "Positiva intesa siglata da Trump, indebolisce capacità nucleare Teheran"
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha "accolto positivamente l'intesa" siglata da Usa e Iran che pone fine alla guerra. Parlando dalla ministeriale della Nato, Rutte ha aggiunto che "il presidente Trump ha concluso un buon accordo, importante perchè mira a indebolire la capacità nucleare di Teheran". Simile risultato, secondo il segretario dell'Alleanza, è stato raggiunto per quanto riguarda la capacità missilistica iraniana, "che rappresenta una minaccia non solo per il Medio Oriente, ma anche per l'Europa e altre parti del mondo", e inoltre per ciò che concerne "il ritorno della libertà di navigazione".
Rutte: "Trump ha concluso buon accordo"
"Accolgo con favore l'accordo". Cosi' il segretario generale della Nato, Mark Rutte ha salutato l'intesa raggiunta da Usa e Iran che pone fine alla guerra iniziata il 28 febbraio. Rutte arrivando alla ministeriale della Nato ha dichiarato: "Penso che il presidente Trump abbia concluso un buon accordo. E' importante perchè questo accordo mira a indebolire la capacita' nucleare. Questo e' cio' che gli Stati Uniti hanno fatto, sostanzialmente dalla fine di febbraio, assicurandosi che la capacita' nucleare dell'Iran venisse indebolita". "Lo stesso vale per la capacita' missilistica balistica, che rappresenta una minaccia non solo per il Medio Oriente, ma anche per l'Europa e altre parti del mondo, e anche per ripristinare la liberta' di navigazione" ha concluso.
Un soldato israeliano morto e sette feriti nel sud del Libano
Un soldato israeliano è morto e sette sono rimasti feriti nel sud del Libano. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. La vittima è un sergente maggiore di 29 anni, "caduto in combattimento". Gli altri sette hanno riportato ferite di media o lieve entità.
Cnn: Usa hanno inviato la foto dell'accordo firmato da Trump all'Iran
Gli Stati Uniti hanno inviato una foto dell'accordo firmato da Donald Trump agli iraniani. Lo riporta Cnn citando un funzionario americano, secondo il quale il presidente ha firmato nelle ultime ore la copia cartacea. Sulle firma dell'intesa c'è stata confusione. Nei giorni scorsi un funzionario americano aveva riferito che sia Trump che JD Vance avevano firmato virtualmente l'accordo, e lo stesso aveva fatto il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Ora invece dall'amministrazione si fa sapere che Trump non aveva firmato digitalmente ma che aveva solo assistito alla firma da parte di Vance. "Domenica il memorandum of understanding è stato firmato digitalmente da Vance e Ghalibaf alla presenza di Trump. Ora è stato firmato da Trump e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian", ha spiegato un funzionario.
Accordo Usa-Iran, Pakistan ospiterà la firma in Svizzera
Il Pakistan, con il sostegno del co-mediatore Qatar, ospiterà venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato - come riporta l'agenzia Anadolu - il primo ministro Shehbaz Sharif.
Casa Bianca pubblica video della firma dell'accordo con l'Iran, l'applauso di Macron
La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma da parte di Donald Trump dell'accordo con l'Iran. Il presidente è seduto a tavola a Versailles fra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, si sente Macron dire "bravo" prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio, che si trovava in piedi alle spalle di Trump. Il presidente ha quindi consegnato il documento a Rubio e Macron gli ha detto "great job" prima di applaudirlo nuovamente.
I democratici scrivono a Rubio, venga in Congresso sull'Iran
I democratici in Congresso chiedono che il segretario di Stato Marco Rubio li informi sull'accordo con l'Iran. "Anche se diamo il benvenuto alla spinta verso la diplomazia, l'amministrazione deve offrire al Congresso ulteriori dettagli", è la richiesta contenuta in una lettera di tre pagine inviata a Rubio dai deputati Gref Meeks, Jim Haines e Adam Smith.