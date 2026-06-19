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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Usa-Iran, rinviati a tempo indeterminato negoziati in Svizzera. Vance annulla viaggio LIVE

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I negoziati previsti a Lucerna tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense JD Vance.Raid notturni di Israele contro Hezbollah in Libano: 16 morti

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Il vicepresidente degli Stati Uniti non si recherà in Svizzera a Lucerna domani. Lo ha annunciato la Casa Bianca in un comunicato, dopo la firma di un protocollo d'intesa tra i due paesi avvenuta il giorno precedente. "La delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Per il momento, il vicepresidente non partirà", si legge in una nota. . Sull'accordo Usa-Iran messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei: 'Ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa". Trump contrattacca: "Cattivo o stupido chi critica". Riprende il traffico a Hormuz, passa anche la nave di Grimaldi. Ma Macron: "Non è finita qui".

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Libano, raid notturni di Israele contro Hezbollah: 16 morti

Raid israeliani notturni su posizioni di Hezbollah sono costati la vita a 16 persone nel sud del Libano. L'Idf, citata dal Times of Israel, afferma di aver colpito "terroristi e infrastrutture di

Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale", aggiungendo che gli attacchi sono stati una "risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico" sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono rimaste uccise senza però fare distinzioni tra civili e miliziani.ì

Rinviati a tempo indeterminato i colloqui Usa-Iran in Svizzera

I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense JD Vance nel Paese alpino. "I colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio prosegue", ha annunciato il ministero degli Esteri in un messaggio inviato all'Afp, senza specificare una nuova data per i colloqui. 

Iran: Svizzera conferma, rinviati i negoziati previsti oggi

I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati "rinviati". Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca avvea anticipato che il vicepresidente americano JD Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra con l'Iran. "La logistica di questi negoziati non è mai stata semplice o prevedibile. Per il momento il vicepresidente non partirà " per la Svizzera aveva detto un portavoce della Casa Bianca aggiungendo tuttavia l'auspicio "di iniziare i colloqui tecnici il prima possibile." Anche da Teheran era stato comunicato dall'agenzia Tasnim, che "non c'è nulla di confermato" sul viaggio della delegazione iraniana in Svizzera. 

Raid di Israele nel Sud del Libano: almeno 15 morti

Da Hormuz al nucleare, i nodi del negoziato tra Stati Uniti e Iran

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Vance non andrà domani in Svizzera per avviare i colloqui con l'Iran

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance non si recherà in Svizzera domani per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con l'Iran. Lo ha annunciato la Casa Bianca in un comunicato, dopo la firma di un protocollo d'intesa tra i due paesi avvenuta il giorno precedente. "I piani per le prossime discussioni tecniche non sono stati ancora definiti e la delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Per il momento, il vicepresidente non partirà stasera" si legge nella nota. 

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