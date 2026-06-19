Il vicepresidente degli Stati Uniti non si recherà in Svizzera a Lucerna domani. Lo ha annunciato la Casa Bianca in un comunicato, dopo la firma di un protocollo d'intesa tra i due paesi avvenuta il giorno precedente. "La delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Per il momento, il vicepresidente non partirà", si legge in una nota. . Sull'accordo Usa-Iran messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei: 'Ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa". Trump contrattacca: "Cattivo o stupido chi critica". Riprende il traffico a Hormuz, passa anche la nave di Grimaldi. Ma Macron: "Non è finita qui".

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