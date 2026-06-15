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Tutte le incognite dell’accordo Usa-Iran

Luciana Grosso

Ispi

Si tornerà allo status quo? Questa una delle domande da porsi. Il punto di partenza, però, non è più tale e quale a quello lasciato tre mesi fa. La guerra che c'è stata non può essere cancellata con un colpo di spugna e ha lasciato segni e conseguenze con cui occorrerà fare i conti

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