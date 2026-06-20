Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I colloqui erano stati rinviati. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Usa e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'Idf, “ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi” e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Usa “direttamente responsabili” della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'Idf nel Libano meridionale.

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