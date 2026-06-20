Iran USA, Witkoff verso la Svizzera, negoziati a rischio per raid Idf su Libano. LIVE
L'inviato di Donald Trump sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Usa e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'Idf, “ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi” e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Usa
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Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I colloqui erano stati rinviati. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Usa e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'Idf, “ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi” e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Usa “direttamente responsabili” della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'Idf nel Libano meridionale.
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Media, Witkoff si sta dirigendo in Svizzera per colloqui con l'Iran
Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì ma sono stati rinviati.
Media, Kushner già in Svizzera, non è chiaro se Vance andrà
Jared Kushner, l'altro inviato di Donald Trump, è già in Svizzera per i colloqui con l'Iran. Lo riporta Axios sottolineando che in Svizzera c'è anche il premier del Qatar. Non è se il vicepresidente JD Vance volerà in Europa nel fine settimana.
Axios, Araghchi partirà per la Svizzera oggi
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piano possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti.
Usa e Qatar lavorano a piano per consentire all'Iran di accedere ai fondi congelati
Gli Stati Uniti stanno lavorando con il Qatar per mettere a punto un piano per rendere miliardi di dollari, attualmente congelati. disponibili all'Iran per le spese umanitarie. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'obiettivo è mettere a disposizione di Teheran un potere di spesa pari a 100 miliardi di dollari in risorse congelate sparse per il mondo, a partire da sei miliardi parcheggiati. Il piano prevede che il Qatar autorizzi acquisti di cibo, medicinali e altri beni umanitari ordinati dalla banca centrale iraniana con soldi prelevati dai fondi di Teheran congelati. Il modello Qatar potrebbe essere il copione da replicare per sbloccare risorse congelate altrove nell'ambito di una prima tranche di fondi da complessivi 24 miliardi