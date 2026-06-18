Iran USA, Casa Bianca pubblica video firma accordo. Applaude Macron

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Iran USA, Casa Bianca pubblica video firma accordo. L'applauso di Macron

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Il presidente americano è seduto a tavola a Versailles fra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, si sente il presidente francese dire "bravo" prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio, che si trovava in piedi alle spalle di Trump

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La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma da parte di Donald Trump dell'accordo con l'Iran. Il presidente americano è seduto a tavola a Versailles fra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, si sente il presidente francese dire "bravo" prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio, che si trovava in piedi alle spalle di Trump. Trump ha quindi consegnato il documento a Rubio e Macron gli ha detto "great job" prima di applaudirlo nuovamente.

"Passo importante in giusta direzione"

E anche il presidente francese Emmanuel Macron ha postato il video della firma: “Il Presidente Trump ha firmato stasera a Versailles l'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Questo accordo apre la strada a una pace duratura e permette la riapertura dello stretto di Hormuz. E' un passo importante nella giusta direzione per i nostri compatrioti che permettera' di ottenere presto una diminuzione dei prezzi dell'energia". 

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