Iran USA, Casa Bianca pubblica video firma accordo. Applaude Macron

Il presidente americano è seduto a tavola a Versailles fra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, si sente il presidente francese dire "bravo" prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio, che si trovava in piedi alle spalle di Trump

La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma da parte di Donald Trump dell'accordo con l'Iran. Il presidente americano è seduto a tavola a Versailles fra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, si sente il presidente francese dire "bravo" prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio, che si trovava in piedi alle spalle di Trump. Trump ha quindi consegnato il documento a Rubio e Macron gli ha detto "great job" prima di applaudirlo nuovamente.