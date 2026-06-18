Iran USA, Casa Bianca pubblica video firma accordo. Applaude Macron

Il presidente americano è seduto a tavola a Versailles fra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, si sente il presidente francese dire "bravo" prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio, che si trovava in piedi alle spalle di Trump
La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma da parte di Donald Trump dell'accordo con l'Iran. Il presidente americano è seduto a tavola a Versailles fra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, si sente il presidente francese dire "bravo" prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio, che si trovava in piedi alle spalle di Trump. Trump ha quindi consegnato il documento a Rubio e Macron gli ha detto "great job" prima di applaudirlo nuovamente.
"Passo importante in giusta direzione"
E anche il presidente francese Emmanuel Macron ha postato il video della firma: “Il Presidente Trump ha firmato stasera a Versailles l'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Questo accordo apre la strada a una pace duratura e permette la riapertura dello stretto di Hormuz. E' un passo importante nella giusta direzione per i nostri compatrioti che permettera' di ottenere presto una diminuzione dei prezzi dell'energia".