Russia, condannato a 11 anni vicepresidente partito di opposizione

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Attivista e blogger, per anni è stato il principale oppositore del presidente Vladimir Putin. Al centro di diverse vicende giudiziarie, nel 2020 aveva dichiarato di essere stato avvelenato dalle forze del Cremlino. Dal carcere ha seguito l’invasione russa dell’Ucraina, iniziata nel 2022. Negli ultimi anni della sua vita aveva ricevuto diverse pesanti condanne ed era stato trasferito in una prigione nel Circolo polare artico, fino al decesso nel 2024