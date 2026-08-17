Russia, condannato a 11 anni vicepresidente partito di opposizione

Lev Shlosberg riconosciuto per aver "screditato" e diffuso "notizie false" sull'esercito russo: lo riporta il Moscow Times
Un giudice della regione di Pskov ha condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko, Lev Shlosberg, a 11 anni e un mese di carcere per aver "screditato" e diffuso "notizie false" sull'esercito russo: lo riporta il Moscow Times. Shloberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale, secondo quanto riportato dall'agenzia Mediazona, per aver criticato la guerra in Ucraina, che al processo ha descritto come una catastrofe per la Russia. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo.
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Alexei Navalny, 50 anni fa nasceva l'oppositore russo: chi era
Attivista e blogger, per anni è stato il principale oppositore del presidente Vladimir Putin. Al centro di diverse vicende giudiziarie, nel 2020 aveva dichiarato di essere stato avvelenato dalle forze del Cremlino. Dal carcere ha seguito l’invasione russa dell’Ucraina, iniziata nel 2022. Negli ultimi anni della sua vita aveva ricevuto diverse pesanti condanne ed era stato trasferito in una prigione nel Circolo polare artico, fino al decesso nel 2024