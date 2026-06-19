Infine, a pesare sulle trattative potrebbe essere anche il fronte interno degli Stati Uniti: le critiche e i dubbi sull'accordo con l'Iran sembrano essere in aumento e Marco Rubio pare intenzionato a lasciare che sia Vance a pagarne le conseguenze. Il segretario di Stato è rimasto in silenzio e con un'espressione impassibile alle spalle di Donald Trump al G7, mentre il presidente scherzava sull'idea di scaricare la responsabilità di un eventuale fallimento dell'intesa con l'Iran. "Il presidente stava scherzando, come fa spesso”, ha detto poi il suo vice, ma secondo il Los Angeles Times per lui essere il volto dell'accordo è pieno di insidie dalle quali Rubio, suo possibile rivale nella corsa alla Casa Bianca nel 2028, è al riparo.

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