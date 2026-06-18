J.D.Vance: Israele non attacchi Usa, è unico alleato che ha

Il vicepresidente americano JD Vance ha rivolto un duro monito agli esponenti del governo israeliano che criticano pubblicamente l'intesa raggiunta con l'Iran. Donald Trump, ha ricordato, è l'unico leader mondiale schierato a fianco di Israele e a capo della prima potenza globale. Vance ha anche difeso le posizioni della Casa Bianca sul Libano, definendo "inaccettabile" la morte di civili a Beirut.

JD Vance manda un avvertimento netto al governo di Benjamin Netanyahu. Il vicepresidente degli Stati Uniti ha preso di mira gli esponenti israeliani che attaccano l'accordo con l'Iran e, in alcuni casi, lo stesso presidente americano. Un messaggio diretto, in cui Vance ha rivendicato il ruolo di Trump come unico capo di Stato al mondo solidale con Israele e, allo stesso tempo, alla guida della superpotenza globale.

"Non attaccate l'unico alleato che vi resta"

"Quello che mi dà fastidio è che abbiamo visto persone nel governo di Bibi attaccare l'accordo e in alcuni casi hanno attaccato personalmente il presidente", ha dichiarato Vance. "Il mio messaggio a loro è che Donald Trump è l'unico capo di Stato in tutto il mondo che è solidale con Israele, ed è anche il capo della superpotenza mondiale".

Il vicepresidente ha poi ricordato il peso del sostegno militare americano: "Negli ultimi 3 mesi, due terzi delle armi difensive che hanno protetto la nostra nazione sono state costruite da mani americane e pagate con soldi dei contribuenti americani". Da qui l'avvertimento più esplicito: "Se io fossi nel governo israeliano, non attaccherei l'unico alleato potente che mi è rimasto nell'intero mondo".

"Il vostro problema non è Trump"

Vance ha invitato Israele a guardare in faccia la realtà. "Il problema per Israele non è Donald Trump", ha aggiunto, "e chiunque in Israele pensi che il loro maggiore problema sia il presidente degli Stati Uniti si deve svegliare e rendersi conto della realtà della situazione in cui si trova il loro Paese".

Il nodo Libano e i civili di Beirut

In una precedente risposta, il vicepresidente aveva sottolineato che Israele, "come tutti gli altri, deve rispettare il processo di pace", bollando come "inaccettabile" la morte di civili in Libano. Vance ha così difeso l'irritazione di Trump nei confronti di Netanyahu: il presidente, ha spiegato, era "sul punto della svolta decisiva per l'accordo" quando "all'improvviso c'è un'enorme esplosione in un'area di civili a Beirut, e un sacco di persone che non hanno nulla a che vedere con Hezbollah hanno perso la vita". Una dinamica che, secondo il vicepresidente, "non è accettabile".