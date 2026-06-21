Iran USA, Teheran richiude Stretto di Hormuz: “Violati accordi". LIVE

Risale la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Usa di Islamabad da parte dell'esercito israeliano con una serie di raid nel Libano del sud. Stop agli attacchi deciso dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della Difesa Katz. Vance è partito per la Svizzera, dove già si trovano Kusher e Witkoff. L'Iran sarà rappresentato dal capo negoziatore Ghalibaf e dal ministro degli Esteri Araghchi
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Risale la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Usa di Islamabad da parte dell'esercito israeliano con una serie di raid nella regione di Nabatieh, nel Libano del sud, controllata da Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Dopo l'escalation, lo stop agli attacchi deciso dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della Difesa Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti. Vance, tuttavia, ha detto che non ci sono prove della chiusura dello Stretto. Per avviare i colloqui, il vicepresidente Usa è partito per la Svizzera, dove già si trovano il genero di Trump Kusher e l'inviato speciale statunitense Witkoff. L'Iran sarà rappresentato dal capo negoziatore Ghalibaf e dal ministro degli Esteri Araghchi.
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Vance arrivato in Svizzera per i colloqui con l'Iran
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Lo riporta l'Ap.
Media: "A Burgenstock si comincerà con il Libano"
I colloqui tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero aprirsi oggi a Burgenstock in Svizzera, inizieranno con una discussione d'emergenza sul conflitto tra Israele e Hezbollah. Lo ha riferito a CBS un diplomatico che partecipa ai colloqui
Delegazione iraniana arrivata in Svizzera per colloqui con Usa
Una delegazione iraniana è atterrata in Svizzera in vista dei colloqui che si terranno presso il resort di Burgenstock sull'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente, secondo quanto riportato da Berna. "Diamo il benvenuto alla delegazione iraniana in Svizzera", ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero su X, aggiungendo che i colloqui rientrano nell'ambito dell'attuazione del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti. Anche l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna ha confermato l'arrivo della delegazione di Teheran in Svizzera in vista dei colloqui.
Delegazione Pakistan in viaggio verso Burgenstock
Il capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, e il primo ministro Shehbaz Sharif sono partiti per Burgenstock, dove si prevede che si terranno colloqui tra Iran e Stati Uniti. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri pakistano. In una dichiarazione pubblicata su X, il ministero ha affermato che anche il Qatar dovrebbe partecipare ai colloqui. "Il Pakistan continuera' a sostenere e promuovere l'attuazione degli accordi raggiunti tra la Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti", ha aggiunto.
Mondiali, ct Iran: "Meno di 16 ore per preparaci, trattamento ingiusto"
Non si allenta la tensione attorno alla nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran ai Mondiali 2026. Alla vigilia della partita con il Belgio, che si giocherà domani a Los Angeles alle 12 (le 21 in Italia), il ct Amir Ghalenoei è tornato ad attaccare l'organizzazione del torneo: "Non abbiamo presentato un reclamo formale, abbiamo solo espresso le nostre lamentele. Ci avevano promesso 24 ore prima di ogni partita, stavolta ce ne hanno date meno di 16. Abbiamo dovuto interrompere l'allenamento a metà. Queste limitazioni hanno reso tutto molto difficile". Il tecnico punta il dito sui visti negati al personale che viaggia con la selezione e sui viaggi logoranti: "Un simile comportamento non è adatto a un Mondiale. Non inviti una squadra per poi non accettare il suo staff di supporto. Così fiacchi il morale e affatichi la testa della squadra. Soprattutto per quanto riguarda me, che vorrei concentrarmi su questioni tecniche e invece non ne ho avuto il tempo". "L'onorato presidente della Fifa Infantino" - spiega Ghalenoei - ha promesso di fare arrivare il Team Melli a Seattle due giorni prima del match con l'Egitto, in programma il 26 giugno. "Spero mantenga la parola, ma sarebbe stato giusto farlo anche prima". C'è delusione anche per la mancata solidarietà dei colleghi: "Nessuno mi ha chiamato. Non ci speravo, ma se fosse successo a un'altra squadra io avrei reagito".