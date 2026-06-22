Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello Stretto di Hormuz e una "unità per la gestione dei conflitti" con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con "incoraggianti progressi" e le trattative al livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. E il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare: sono stati fatti "progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Da Camp David Trump aveva gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Burgenstock per aprire la fase due dei negoziati. “Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz , non avrete più un Paese dove tornare”. Immediata la replica di Teheran: “Stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere”, aveva detto il capo negoziatore Mohammed Bagher Ghalibaf.

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