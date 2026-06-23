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Iran: "Gestiremo noi Hormuz". Teheran riapre all'Aiea. Usa allentano sanzioni greggio LIVE

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©IPA/Fotogramma

Il primo round di colloqui in Svizzera si è concluso positivamente. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e concedono la vendita del petrolio all'Iran. Teheran da parte sua apre al ritorno degli ispettori Aiea sul nucleare. Nella notte però il capo negoziatore Ghalibaf annuncia il totale controllo futuro sullo stretto di Hormuz

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Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con "incoraggianti progressi" e le trattative al livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un "breve colloquio" con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum. Il presidente Usa Donald Trump ha parlato ai giornalisti in serata: "Se l'Iran non rispetterà l'accordo o non si comporterà come dovrebbe, farò ciò che devo fare. Con l'accordo abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari".

"L'instancabile mediazione pakistana e qatariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano", ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi.

Anche per il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance i negoziatori "hanno fatto molti buoni progressi" nei colloqui con l'Iran in Svizzera, aggiungendo che le discussioni sono state "molto positive".  I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, ha aggiunto Vance, proseguiranno "nei prossimi giorni e nelle prossime settimane". Intanto, ha affermato il vicepresidente di Donald Trump, lo "Stretto di Hormuz è aperto".

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è atteso in Pakistan domani, dopo i colloqui con gli Stati Uniti.

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Ghalibaf (Iran): "Hormuz lo amministreremo noi"

Il capo negoziatore iraniano, Mohammad Ghalibaf, ha detto che sarà Teheran a gestire Lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riportano i media di Stato. "Hormuz non tornerà mai alle

condizioni precedenti al conflitto e sarà amministrato dalla Repubblica Islamica dell'Iran, nel rispetto del Diritto internazionale". 

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