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Francia, lo chef star Jean Imbert fermato dalla polizia: tre ex lo accusano di violenza

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©IPA/Fotogramma

Vincitore di Top Chef France ed ex chef del Plaza Athénée, è stato posto in stato di fermo a Parigi nell'ambito di un'indagine per presunte violenze denunciate da tre ex compagne, tra cui la ex miss Francia Alexandra Rosenfeld

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Lo chef star francese Jean Imbert è stato posto in stato di fermo dalla polizia nella capitale francese nell'ambito di un'indagine per presunte violenze domestiche denunciate da tre sue ex compagne. Secondo quanto riportato da BFMTV, lo chef uno tra i volti più noti della gastronomia d'Oltralpe dopo essere stato vincitore dell'edizione francese di Top Chef nel 2012, si è presentato spontaneamente davanti agli investigatori dopo essere stato convocato ed è stato successivamente trattenuto.

Le accuse delle tre ex compagne

Le denunce riguardano presunti episodi di violenza fisica e psicologica. Tra le persone che hanno denunciato Jean Imbert figura l'ex Miss Francia Alexandra Rosenfeld, che nei mesi scorsi aveva raccontato pubblicamente di aver vissuto una relazione caratterizzata da controllo, umiliazioni, disprezzo e aggressioni fisiche.

Un'altra denuncia è stata presentata dall'ex attrice Lila Salet per fatti che, secondo l'accusa, risalirebbero al periodo compreso tra il 2012 e il 2013. Tra gli episodi contestati compare anche un presunto sequestro di persona che sarebbe avvenuto durante un fine settimana trascorso in Italia. Una terza denuncia è stata sporta da un'ex modella.

IPA51747524 - Jean Imbert a la soiree les Hommes de l Annee GQ 2024 au Plaza Athenee a Paris le 20 novembre 2024.Jean Imbert at the GQ 2024 Men of the Year 2024 evening at the Plaza Athenee in Paris on November 20 2024//LEFOUILLETHIERRY_fouille0372/Credit:Thierry Le Fouille/SIPA/2411210915
Jean Imbert - ©IPA/Fotogramma

Il fermo e l'interrogatorio

Lo chef si è presentato spontaneamente a una stazione di polizia dopo essere stato convocato per essere interrogato, ed è stato quindi posto in stato di fermo. Non è chiaro però se il fermo sia scattato in relazione a una particolare delle tre denunce oppure per tutte. I suoi avvocati hanno confermato l'interrogatorio e il fermo, sostenendo però che la vicenda è il risultato di "Racconti distorti, incompleti e smentiti da numerosi elementi oggettivi e testimonianze".

Le conseguenze professionali

Dopo le accuse, già due anni fa Jean Imbert aveva lasciato il ruolo di chef al prestigioso Plaza Athénée di Parigi. In precedenza aveva inoltre fatto un passo indietro anche da altri incarichi professionali.

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