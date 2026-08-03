Vincitore di Top Chef France ed ex chef del Plaza Athénée, è stato posto in stato di fermo a Parigi nell'ambito di un'indagine per presunte violenze denunciate da tre ex compagne, tra cui la ex miss Francia Alexandra Rosenfeld ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lo chef star francese Jean Imbert è stato posto in stato di fermo dalla polizia nella capitale francese nell'ambito di un'indagine per presunte violenze domestiche denunciate da tre sue ex compagne. Secondo quanto riportato da BFMTV, lo chef uno tra i volti più noti della gastronomia d'Oltralpe dopo essere stato vincitore dell'edizione francese di Top Chef nel 2012, si è presentato spontaneamente davanti agli investigatori dopo essere stato convocato ed è stato successivamente trattenuto.

Le accuse delle tre ex compagne Le denunce riguardano presunti episodi di violenza fisica e psicologica. Tra le persone che hanno denunciato Jean Imbert figura l'ex Miss Francia Alexandra Rosenfeld, che nei mesi scorsi aveva raccontato pubblicamente di aver vissuto una relazione caratterizzata da controllo, umiliazioni, disprezzo e aggressioni fisiche. Un'altra denuncia è stata presentata dall'ex attrice Lila Salet per fatti che, secondo l'accusa, risalirebbero al periodo compreso tra il 2012 e il 2013. Tra gli episodi contestati compare anche un presunto sequestro di persona che sarebbe avvenuto durante un fine settimana trascorso in Italia. Una terza denuncia è stata sporta da un'ex modella.

Jean Imbert - ©IPA/Fotogramma

Il fermo e l'interrogatorio Lo chef si è presentato spontaneamente a una stazione di polizia dopo essere stato convocato per essere interrogato, ed è stato quindi posto in stato di fermo. Non è chiaro però se il fermo sia scattato in relazione a una particolare delle tre denunce oppure per tutte. I suoi avvocati hanno confermato l'interrogatorio e il fermo, sostenendo però che la vicenda è il risultato di "Racconti distorti, incompleti e smentiti da numerosi elementi oggettivi e testimonianze".