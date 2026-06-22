Il complesso si trova a 900 metri di altitudine, in una posizione isolata sopra il lago di Lucerna. Aperto nel 1873, ha ospitato negli anni celebrità come Audrey Hepburn, Sophia Loren e Sean Connery. Nel 2024 ha ospitato anche il summit per la pace in Ucraina

La location scelta per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, mediati da Pakistan e Qatar, non è casuale ( GUERRA IRAN USA: LE NOTIZIE IN DIRETTA ). Il Bürgenstock, resort di lusso affacciato sul lago di Lucerna in Svizzera, è da oltre un secolo una meta privilegiata per celebrità, capi di Stato e diplomatici. La sua posizione isolata, a quasi 900 metri di altitudine su uno sperone roccioso raggiungibile attraverso un'unica strada di montagna, offre infatti il livello di riservatezza e sicurezza richiesto per incontri di particolare delicatezza.

Un rifugio esclusivo tra le montagne svizzere



Fin dalla sua apertura nel 1873, il Bürgenstock ha attirato ospiti provenienti da tutto il mondo grazie alla combinazione di lusso, riservatezza e sicurezza. I primi proprietari, Franz Josef Bucher e Josef Durrer, compresero fin da subito che l'isolamento della località poteva rappresentare un ostacolo. Per questo realizzarono una centrale idroelettrica e una funicolare in grado di collegare il resort al lago, rendendo accessibile quella che allora era una destinazione remota. Da allora la notorietà del complesso non ha fatto che crescere. Negli anni Cinquanta il resort divenne un punto di riferimento per le celebrità. Nel 1954 l'attrice Audrey Hepburn sposò Mel Ferrer nella cappella del resort e visse in Villa Bethania fino al 1966. Tra gli ospiti più celebri figurano anche Sophia Loren, che abitò per 13 anni a Villa Daniel insieme al marito Carlo Ponti, e Sean Connery, che soggiornò al Bürgenstock per un mese durante le riprese del film di 007 'Goldfinger'.



Dal jet set alla diplomazia internazionale



Oltre a essere una destinazione esclusiva per le celebrità, il Bürgenstock ha ospitato nel tempo diversi incontri politici e diplomatici di rilievo internazionale. La combinazione di riservatezza, controllo degli accessi e infrastrutture di alto livello lo ha reso una sede particolarmente apprezzata per conferenze e vertici. Proprio per queste caratteristiche il resort è stato scelto anche per i colloqui in corso tra Washington e Teheran. Due anni fa, nel giugno 2024, il complesso ospitò anche il vertice per la pace in Ucraina. All'incontro parteciparono il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'allora vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Il resort è oggi di proprietà di Katara Hospitality, una filiale della Qatar Investment Authority, il fondo sovrano dell'Emirato del Qatar.