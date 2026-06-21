Usa, Iran e Pakistan in Svizzera per colloqui di pace

Le delegazioni di Stati Uniti, Iran e Pakistan sono arrivate al resort del Bürgenstock, in Svizzera, dove sono in programma nuovi colloqui per rafforzare il cessate il fuoco raggiunto dopo quasi quattro mesi di conflitto. I negoziati si svolgono in un clima ancora delicato, con divergenze sullo status dello Stretto di Hormuz e sulla sicurezza della navigazione nell'area. In agenda figurano anche incontri con rappresentanti del Qatar, impegnato insieme al Pakistan nelle iniziative diplomatiche per favorire un accordo più stabile tra le parti.