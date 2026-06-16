In Iran esecuzioni triplicate nel 2025: è il dato più alto dal 1981

Nel 2025 sono state eseguite più di 2.700 condanne alla pena di morte in 17 Paesi, il numero più alto da oltre quarant’anni. L’Iran da solo concentra circa l’80% delle esecuzioni, seguito a distanza da Arabia Saudita, Yemen e Stati Uniti
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