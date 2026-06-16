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In Iran esecuzioni triplicate nel 2025: è il dato più alto dal 1981

Roberta Cavaglià
©Getty

Nel 2025 sono state eseguite più di 2.700 condanne alla pena di morte in 17 Paesi, il numero più alto da oltre quarant’anni. L’Iran da solo concentra circa l’80% delle esecuzioni, seguito a distanza da Arabia Saudita, Yemen e Stati Uniti

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