Secondo le proiezioni di Nbc, l’esponente dell'ala sinistra del partito si è assicurato la nomination in una gara serrata contro la deputata Haley Stevens. Per altri media internazionali il candidato di origine egiziana è in vantaggio, anche se di misura. L'obiettivo è correre alle midterm per difendere il seggio al Senato dell’uscente Gary Peters, fondamentale per avere qualche possibilità di conquistare il controllo della camera alta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Secondo le proiezioni di Nbc, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Haley Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista, in ascesa in queste elezioni di medio termine. Per altri media internazionali il candidato di origine egiziana è in vantaggio, anche se di misura. L'obiettivo è correre alle midterm per un seggio al Senato che i democratici devono difendere se vogliono avere qualche possibilità di conquistare il controllo della camera alta.

I sostenitori dei due candidati La sfida per sostituire il senatore dem uscente Gary Peters è una competizione che ha rappresentato un microcosmo del dibattito che ha diviso il partito nel corso dell'anno. L'establishment democratico si è schierato a sostegno di Stevens, candidata promossa dal leader della minoranza al Senato Chuck Schumer. Nelle ultime settimane, Peters, la governatrice dem del Michigan Gretchen Whitmer e il procuratore generale dello Stato Dana Nessel hanno tutti appoggiato Stevens. L'obiettivo era respingere l'avanzata di El-Sayed, 41enne ex direttore sanitario di Detroit e della contea di Wayne, candidato favorito dai progressisti che ha ottenuto un ampio sostegno dall'ala sinistra del partito, come i senatori Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, oltre alla deputata Alexandria Ocasio Cortez. Approfondimento Perché le primarie in Michigan diranno quale strada prenderanno i Dem