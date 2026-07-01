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Usa, in un anno quasi triplicate le cause contro l'amministrazione Trump. I DATI

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Ansa/Sky TG24

Contro l'ondata di atti esecutivi della presidenza del tycoon sono in corso centinaia di cause, con l'obiettivo di frenare lo strapotere dell'attuale amministrazione della Casa Bianca. Anche di questo si è parlato nella puntata del 30 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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