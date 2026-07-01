Usa, in un anno quasi triplicate le cause contro l'amministrazione Trump. I DATI
Contro l'ondata di atti esecutivi della presidenza del tycoon sono in corso centinaia di cause, con l'obiettivo di frenare lo strapotere dell'attuale amministrazione della Casa Bianca. Anche di questo si è parlato nella puntata del 30 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
- Il 30 giugno la Corte Suprema Usa ha deciso di mantenere lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale. Ma contro l'ondata di atti presidenziali sono in corso centinaia di altre cause. Anche di questo si è parlato nella puntata del 30 giugno di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- Nella stessa giornata la Corte Suprema ha mantenuto il divieto deciso da Donald Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università e ha annullato i tetti di spesa per i partiti politici. Il tycoon ha esultato per queste due sentenze, mentre ha criticato la Corte Suprema sullo ius soli ed esortato il Congresso ad agire per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita. Ma quante sono le cause contro l'amministrazione Trump?
- Trump ha inondato la legislazione americana di atti esecutivi, soprattutto nei primi mesi del suo secondo mandato. In risposta moltissimi cittadini, associazioni e Stati hanno fatto ricorso contro queste decisioni. A giugno 2025 le cause contro l'amministrazione Usa erano 303, a giugno 2026 sono quasi triplicate passando a 861.
- Riguardo alle sentenze su queste centinaia di cause, la metà è ancora pendente, ovvero ne sono in corso 451. Da gennaio 2025 le sentenze a favore di Trump sono state 133, mentre quelle contro il presidente Usa sono state 277.
- La Corte Suprema è stata coinvolta in moltissimi casi dalla Casa Bianca. Guardando alla media annua, nelle amministrazioni W.Bush e Barack Obama ha sentenziato 0,5 volte, mentre durante il primo mandato del tycoon è stata chiamata in causa 10 volte. Con il successore democratico Joe Biden, la Corte Suprema è intervenuta 5 volte e attualmente, durante il secondo mandato di Trump, si è arrivati al numero record di 25.
- Nel 2025 la Corte Suprema, nella maggior parte dei casi, ha dato ragione a Donald Trump. Nello specifico si è dichiarata a favore in 20 casi e solo 4 sentenze sono state contro il presidente Usa.
- Nel 2026 le cose stanno andando molto diversamente, con la maggior parte delle sentenze contro Trump. C'è poi un fatto: negli Usa è il presidente a nominare una parte dei giudici. Quelli nominati dal tycoon durante il primo mandato sono stati 54, e nel 92% dei casi hanno dato ragione al presidente, mentre solo il 27% di quelli democratici si è espresso a favore di Trump.