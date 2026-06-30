Negli Usa una Corte Suprema divisa, 5 voti a favore e 4 contrari, ha respinto le restrizioni di Donald Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. La Corte ha stabilito che un ordine esecutivo, emanato dal presidente poche ore dopo il suo insediamento l'anno scorso, risulta incompatibile con il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione. A favore del mantenimento dello ius soli sono stati i giudici John Roberts, Sonya Sotomayor, Helena Kagan, Amy Comey Barrett e Ketanji Brown Jackson. "La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere diritti: quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica", ha detto il presidente della Corte Suprema John Roberts, sottolineando che il 14esimo Emendamento estende questa promessa "a ogni persona nata in questa terra. Oggi manteniamo questa promessa". Il 14esimo emendamento stabilisce che "tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti", ha aggiunto Roberts.

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