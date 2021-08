1/10 ©LaPresse

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha proposto di far coincidere tesseramento sportivo, possibile per i minorenni non italiani con meno di dieci anni, e riconoscimento della cittadinanza. In Italia il dibattito sullo ius soli va avanti da diverso tempo, ma se il nostro Paese dovesse decidere di adottare una forma “temperata”, non sarebbe l’unico in Europa e nel mondo

Malagò: anticipare iter ius soli sportivo