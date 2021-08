Tokyo, Malagò: "Reso felice Italia. Anticipare iter ius soli sportivo"

"La nostra proposta è di anticipare l'iter burocratico per lo ius soli sportivo, che ad oggi è infernale, un girone dantesco". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Nell’ultima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Malagò ha poi voluto sottolineare l’impresa italiana in Giappone, con 40 medaglie vinte: "La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia". “Abbiamo reso felice un Paese”, ha sottolineato. E ha fatto sapere che la squadra olimpica azzurra sarà ricevuta al Quirinale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 23 settembre per la cerimonia della riconsegna del tricolore ( IL MEDAGLIERE - TUTTE LE MEDAGLIE DEGLI ITALIANI ).

Sullo ius soli sportivo, Malagò ha sottolineato: “È vero che a 18 anni puoi fare quello che vuoi, ma - ha proseguito - se aspetti il momento per fare la pratica hai perso una persona. A volte ci sono 3 anni di gestazione eM nel frattempo, se l'atleta non ha potuto vestire la maglia azzurra, o smette, o va nel suo paese di origine, oppure peggio arriva qualcun altro che studia la pratica e in un minuto gli dà cittadinanza e soldi". Poi, guardando alla prestazione italiana alle Olimpiadi, ha aggiunto: “È un'Italia multietnica e un'Italia super integrata".

"A Parigi 2024 possiamo ripeterci"

approfondimento

Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara oggi 8 agosto

Il presidente del Coni ha anche sottolineato che l'età media degli ori azzurri è di 26,33 anni, quella dei medagliati (in totale 66 per 73 podi) di 26,84. "Nel nostro Paese sono andate a medaglia 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lombardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina", ha detto Malagò, che pensa già a Parigi 2024: "È tra meno di tre anni: bisogna prepararsi, giocare d'anticipo. Non è impossibile ripetere questo risultato, però dobbiamo occuparci di sport, solo di sport. Non possiamo più disperdere energie come abbiamo fatto in quest'ultimo anno e mezzo".