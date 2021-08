Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara oggi 8 agosto

Sedicesima e ultima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo ( COM'È ANDATA IERI ). Diverse le gare in programma domenica 8 agosto, con alcuni appuntamenti che vedono impegnati anche atlete e atleti italiani. Ecco tutte le gare in cui sono presenti le azzurre e gli azzurri ( IL MEDAGLIERE - TUTTE LE MEDAGLIE DEGLI ITALIANI ).

La cerimonia di chiusura

Alle ore 13 italiane (le 20 in Giappone) inizierà la cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo, con Marcell Jacobs - oro olimpico nei 100 metri e nella 4x100 di atletica leggera - che sarà il portabandiera dell'Italia. "Ora penso solo a portare la bandiera alla cerimonia di chiusura. Sarà una grandissima emozione e un orgoglio per me, cercherò di godermela al 100%", ha detto il velocista durante la premiazione della storica staffetta italiana.