Tokyo 2020, ritmica in finale. Attesa per Elia Viviani nella Madison

Quindicesimo e penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la giornata memorabile di ieri - con i tre ori arrivati dalla staffetta 4x100, dalla 20 km di marcia e dalla specialità kumite del karate che hanno regalato all’Italia il record assoluto di medaglie ai Giochi (38) - altre buone notizie per il nostro Paese arrivano dalla ginnastica ritmica: le farfalle si sono qualificate alla finale di domani con il terzo punteggio. Nella Madison maschile di ciclismo su pista si punta su Elia Viviani, ma anche Simone Consonni può fare bene (alle 9.55). Nella lotta libera spera nel bronzo Abraham Conyedo. Per l'atletica, appuntamento alle 14.50 con la staffetta 4x400 (IL MEDAGLIERE - TUTTE LE MEDAGLIE DEGLI ITALIANI).

Le farfalle della ritmica in finale approfondimento Da Samele alla staffetta 4x100, le medaglie azzurre a Tokyo Un’altra medaglia italiana potrebbe arrivare domani dalle atlete della ginnastica ritmica: oggi, infatti, la squadra italiana si è qualificata alla finale a otto con il terzo punteggio. Le farfalle azzurre - Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea - hanno chiuso i due esercizi alle spalle di Bulgaria e Russia. La finale è in programma domani, domenica 8 agosto, alle 11 giapponesi (le 4 italiane) e le squadre ripartiranno da zero per la valutazione dei loro esercizi.

Gli altri risultati di oggi approfondimento Olimpiadi di Tokyo 2020, il medagliere dell'Italia La mattinata dell'Olimpiade giapponese si è aperta, quasi all'alba per via delle condizioni climatiche, con la maratona femminile che si è svolta sui 42 km del Sapporo Odori Park e ha visto, come da previsioni, il successo delle atlete del Kenya. L'oro è andato a Peres Jepchirchir con il tempo di 2 ore 27'20", l'argento a Brigid Kosgei. È arrivata 32esima l'azzurra Giovanna Epis, staccata di quasi otto minuti. La medaglia d’oro del torneo di basket maschile è andata agli Usa, che hanno battuto la Francia per 87-82 (miglior realizzatore dell'incontro è stato Kevin Durant con 29 punti). Nella serata nipponica, a Yokohama c'è la finale del calcio maschile tra Brasile e Spagna.

La gioia della staffetta 4x100 vedi anche Tokyo 2020, dalla 4x100 a Palmisano: la gioia degli ori azzurri Il giorno dopo la storica vittoria nella staffetta 4x100, non si placa la gioia degli atleti azzurri Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu (LE REAZIONI SULLA STAMPA ESTERA). “Nel momento in cui siamo entrati in pista per la finale, sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa di grande e lo abbiamo fatto", ha detto Jacobs, che a Tokyo ha vinto anche l’oro nei 100 metri, durante una conferenza stampa a Casa Italia con i compagni. “Tutti gli avversari si sono complimentati perché abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Con un sorriso il canadese De Grasse ci ha voluto dire: 'Mannaggia, gli italiani un'altra volta’", ha raccontato. Ha preso la parola anche Filippo Tortu: essere l'ultimo frazionista della staffetta 4x100 è "la cosa più bella e la cosa più brutta. Hai addosso una tensione anche superiore a quella della gara individuale", ha spiegato. E ancora: "Portare al traguardo la staffetta è stato fantastico e subito dopo Lorenzo (Patta, ndr) mi ha detto che avevamo vinto. Per me l'Olimpiade è tutto: ho cominciato a correre per questo. Mezz'ora prima della gara mi sono detto che sarebbe stata la gara della mia vita e che non potevo andar via senza l’oro. Alla fine erano lacrime di gioia". Rispondendo a una domanda dei media inglesi, Tortu ha aggiunto: “Mi sono allenato in un parco per un mese. È un miracolo che siamo riusciti a fare tutto questo, e un miracolo non può essere spiegato”.