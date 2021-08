Tokyo 2020, ginnaste azere della ritmica in nero: “Da noi c’è guerra”

Lo hanno fatto, secondo quanto ha spiegato una persona del loro staff, per attirare l'attenzione sulla situazione del loro paese, che sta vivendo una grave crisi umanitaria a causa del conflitto in corso

Nessun costume o body variopinto. Le ginnaste dalla squadra di ritmica dell'Azerbaigian si sono presentate in gara oggi a Tokyo vestite completamente di nero. Lo hanno fatto, secondo quanto ha spiegato una persona del loro staff, per attirare l'attenzione sulla situazione del loro paese, che sta vivendo una grave crisi umanitaria a causa della guerra.

La spiegazione

Alle prese con una situazione continua di conflitto, in particolare quello con l'Armenia per il controllo del Nagorno-Karabakh (che è a maggioranza etnica e culturale armena ma appartiene geograficamente agli azeri), le ginnaste in nero hanno voluto attirare l'attenzione affinché venga fatta una riflessione su quanto sta accadendo. E su una guerra che ha già provocato più di duemila morti solo nell'ultimo anno. Quanto al risultato sportivo, le ragazze della ritmica dell'Azerbaigian hanno chiuso al decimo posto, rimanendo escluse dalla finale.