Serie A, Lecce-Monza finisce 2-1. Oggi altre quattro partite

Prosegue la 16esima giornata di Serie A. Alle 12.30 si è giocata Lecce-Monza, finita 2-1. Alle 15 in campo Bologna-Fiorentina e Parma-Verona, alle 18 c’è Como-Roma, alle 20.45 chiude la domenica Milan-Genoa. Il turno è iniziato venerdì con la vittoria per 1-0 del Torino a Empoli. Poi sabato successo dell’Atalanta 1-0 a Cagliari, vittoria in rimonta del Napoli a Udine (3-1) e pareggio 2-2 tra Juventus e Venezia ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). La giornata si chiude lunedì con Lazio-Inter alle 20.45.

La cronaca di Lecce-Monza

Il Lecce vince 2-1 contro il Monza. I padroni di casa vanno subito in vantaggio: dopo 3 minuti segna Tete Morente, che riceve un lancio lungo in profondità di Berisha e a tu per tu con Turati non sbaglia. Al 14’ l’arbitro assegna un rigore al Lecce per una trattenuta in area su Dorgu: sul dischetto va Krstovic e Turati para. Al 37’ pareggio del Monza: autogol di Dorgu, che appoggia di testa per il suo portiere senza accorgersi che Falcone nel frattempo era fuori dai pali. Al 44’ il Lecce torna avanti: assist di Morente per Krstovic, che incrocia col destro e firma il 2-1. Nel secondo tempo il risultato non cambia e, nonostante il forcing finale del Monza alla ricerca del pari, il Lecce conquista lo scontro salvezza.