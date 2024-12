Milan, una nuova maglia celebrativa per i 125 anni del club rossonero

Domenica 15 dicembre, durante la partita contro il Genoa, i giocatori del club rossonero indosseranno un kit inedito che riprende alcuni elementi della sua storia. Per l'occasione non ci saranno né sponsor né nome degli atleti

Il Milan compie 125 anni e lancia una nuova maglia creata con l’aiuto dei suoi tifosi. Domenica 15 dicembre, durante la partita Milan–Genoa, i giocatori del club rossonero indosseranno un kit che riprende alcuni elementi della sua storia. Per l'occasione non ci saranno né sponsor né nome degli atleti. La 125th Anniversary Capsule Collection comprende l'Authentic Player Jersey, la Goalkeeper Jersey, la Retro Football e una speciale Retro Style Jersey in edizione limitata. A presentare il nuovo kit sono al cuni giocatori dell’attuale rosa maschile e femminile, e niente meno che Franco Baresi, vicepresidente onorario rossonero e leggenda del Milan, alla pari solo con Gianni Rivera.





Il design



La realizzazione della nuova maglia è iniziata lo scorso dicembre, quando i tifosi del Milan sono stati convocati per dare forma al retaggio del club scegliendo quali secondo loro sarebbero stati gli elementi da includere. Riappaiono le strisce larghe utilizzate negli anni ’50, ma simbolo delle vittorie internazionali del club negli anni ’80/'90. Lo stemma è l’emblema ufficiale del club, omaggio alla sua fondazione e al suo fondatore britannico Herbert Kilpin, che nel 1899 fondò il club con la volontà di celebrare sia il calcio che il cricket. A stretto contatto con i giocatori è il diavoletto, stampato all’interno della maglia e accompagnato dalla scritta AC Milan 125, è il simbolo emblematico del Milan e dei suoi tifosi dagli anni ’80 ad oggi.



La Leggenda



Il commento di Franco Baresi, vicepresidente onorario rossonero e, soprattutto, leggenda assoluta del Milan: “Questa maglia riflette l'anima del Milan: la sua passione, la sua storia e la visione per il futuro. Sono orgoglioso di vivere questo club da 50 anni, in ruoli diversi, per cui questo traguardo è particolarmente speciale e rappresenta un momento di celebrazione e di unità per l'intera famiglia rossonera. Questo anniversario è una testimonianza dei valori e dello spirito che rendono straordinario il nostro Club e questo kit è un modo bellissimo per onorare il nostro percorso e celebrare al contempo il legame con i nostri tifosi”.