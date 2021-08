Le reazioni degli atleti in una giornata memorabile per lo sport italiano. Quasi incredulo il quartetto della staffetta 4x100: "Non volevo crederci", afferma Tortu. "Siamo sul tetto del mondo", dice Jacobs che ha bissato l'oro nei 100 metri. Busà, sul gradino più alto del podio nel karate: "Mamma ce l'ho fatta!". Palmisano, prima nella marcia: "Ho avuto la pelle d'oca"