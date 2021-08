Olimpiadi Tokyo, Chamizo lotta per il bronzo. Attesa per la 4x100

L'Italia, a quota 35 medaglie, è a caccia di nuovi successi a Tokyo, a due giorni dalla chiusura delle Olimpiadi. L'obiettivo è eguagliare ed eventualmente superare i record di Los Angeles 1932 e Roma 1960, quando furono 36 i podi conquistati dagli atleti azzurri (IL MEDAGLIERE - TUTTE LE MEDAGLIE DEGLI ITALIANI). Oggi ci prova Frank Chamizo, che alle 12.30 (ora italiana) sfida l'americano Kyle Douglas Dake, nella finale per il bronzo di lotta libera 74 kg. Attesa anche per la finale della 4x100 di atletica leggera, con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu in corsa dopo aver centrato in semifinale il nuovo record italiano. L'appuntamento è alle 15.50 (ora italiana).