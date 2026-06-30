Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Le ultime tre sentenze della Corte Suprema hanno un impatto su Trump?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La prima sentenza conferma che Trump dovrà pagare un primo corposo risarcimento a una delle donne che lo accusano di violenza sessuale. La seconda sentenza invece è di più complessa lettura, perché da un lato boccia una decisione presa dal Presidente Trump, dall’altro ne amplia i poteri

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ