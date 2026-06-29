Usa, la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Fed

I giudici hanno respinto, con una maggioranza di 5 voti a 4, il tentativo del presidente Donald Trump di rimuovere immediatamente la governatice della Federal Reserve, Lisa Cook, che resterà quindi al suo posto ascolta articolo

La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed Lisa Cook di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta di Trump di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della Banca centrale dalla Casa Bianca. Con una decisione presa a maggioranza di 5 voti contro 4, i saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui. Lo ha riferito la Cnn, precisando che la decisione, firmata dal presidente della Corte, John Roberts, rappresenta una battuta d'arresto per Trump e riafferma il principio di indipendenza della Banca Centrale americana. La Corte Suprema ha riconosciuto però al presidente ampi poteri per rimuovere, senza dover fornire motivazioni, i vertici di altre agenzie federali indipendenti. Sempre oggi la Corte suprema ha affermato che il voto via posta è valido anche se arriva dopo l'Election day.

Lisa Cook - ©Ansa

Ampliati i poteri di Trump: può cacciare il capo della Ftc Come spiegato, la Corte Suprema ha anche consentito a Donald Trump di rimuovere la presidente della Federal Trade Commission Rebecca Slaughter, ampliando di fatto i poteri del presidente di licenziare alti funzionari di agenzie governative. La decisione ribalta il precedente del 1935 che aveva gettato le basi per lo stato amministrativo moderno. Il caso di Slaughter è sulla carta simile a quello della governatrice della Fed Lisa Cook, ma la Corte ha adottato standard diversi. Per la Fed sono infatti più alti, con i giudici che ne riconoscono l'importanza a livello globale.

Trump: "Grande vittoria alla Corte Suprema sui poteri presidenziali" "Una grande vittoria è stata ottenuta poco fa presso la Corte Suprema nel caso" di Rebecca Slaughter: "è stato confermato il potere del Presidente, ai sensi dell'Articolo II, di rimuovere funzionari dell'Esecutivo e rappresentanti o membri di agenzie da lui nominati", ha affermato Trump sul suo social Truth riferendosi alla decisioni con cui la Corte Suprema gli ha consentito di silurare Slaughter, l'ex capo della Ftc, ribaltando un precedente legale che durava da quasi 100 anni. "La decisione è stata a lungo auspicata dai presidenti fin dagli anni '30. È un grande onore essere in carica e aver ottenuto questa sentenza storica e senza precedenti, una delle più importanti mai emesse in materia di poteri presidenziali", mette in evidenza Trump.

Cook: "Corte Suprema riconosce indipendenza Fed come essenziale" La governatrice della Federal Reserve ha accolto con favore la decisione della Corte Suprema che impedisce al presidente Trump di licenziarla senza preavviso, sottolineando che la sentenza "conferma" l'indipendenza della Banca Centrale statunitense. "La sentenza odierna conferma un principio che da generazioni è alla base di una gestione economica solida: la Federal Reserve deve prendere tutte le sue decisioni politiche basandosi su dati concreti e su un giudizio indipendente, libera da interferenze politiche", ha dichiarato Cook in una nota.