Usa, Corte Suprema proroga l'accesso alla pillola abortiva

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha prorogato la sospensione di una sentenza della Corte d'Appello del Quinto Circuito che obbligava le donne a recarsi fisicamente in una struttura sanitaria per ottenere il mifepristone. La pillola abortiva potrà continuare a essere acquistata online e spedita per posta. La decisione ha registrato il dissenso dei giudici conservatori Clarence Thomas e Samuel Alito.
Prossimi video
Trump in Cina: Abbiamo chiuso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi.
Mondo
Sky Tg 24 Numeri, i dati rassicuranti sui contagi Hantavirus
Mondo
Corridoi umanitari, dalla Libia le uniche migrazioni sicure
Mondo
Uk, si dimette il ministro della Salute Wes Streeting
Mondo
Xi avverte Trump su Taiwan: si rischia lo scontro
Mondo
Cinque italiani muoiono in una immersione alle Maldive
Mondo
Florida, aereo precipita in mare: salvati 11 sopravvissuti
Mondo