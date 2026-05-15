Usa, Corte Suprema proroga l'accesso alla pillola abortiva

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha prorogato la sospensione di una sentenza della Corte d'Appello del Quinto Circuito che obbligava le donne a recarsi fisicamente in una struttura sanitaria per ottenere il mifepristone. La pillola abortiva potrà continuare a essere acquistata online e spedita per posta. La decisione ha registrato il dissenso dei giudici conservatori Clarence Thomas e Samuel Alito.