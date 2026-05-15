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Bolivia, violenti scontri a La Paz tra minatori e polizia

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La polizia boliviana ha fatto ricorso ai lacrimogeni contro i minatori che hanno tentato di fare irruzione in Plaza Murillo, la piazza centrale di La Paz, durante una protesta organizzata. I manifestanti chiedono maggiore accesso a esplosivi e carburante, revisioni contrattuali e le dimissioni del presidente centrista Rodrigo Paz, in carica da sei mesi.

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