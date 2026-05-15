Bolivia, violenti scontri a La Paz tra minatori e polizia

La polizia boliviana ha fatto ricorso ai lacrimogeni contro i minatori che hanno tentato di fare irruzione in Plaza Murillo, la piazza centrale di La Paz, durante una protesta organizzata. I manifestanti chiedono maggiore accesso a esplosivi e carburante, revisioni contrattuali e le dimissioni del presidente centrista Rodrigo Paz, in carica da sei mesi.