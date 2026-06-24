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New York, i candidati socialisti sostenuti da Mamdani hanno vinto le primarie Democratiche

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Brad Lander, Darializa Avila Chevalier e Claire Valdez, tutti sostenuti dal sindaco di New York,  hanno vinto la consultazione per un seggio alla Camera. Candidati dell'area socialista hanno vinto anche a a Los Angeles e Washington

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Tre candidati appoggiati dal sindaco di New York Zohran Mamdani hanno vinto alle primarie per un seggio alla Camera, confermando la voglia di cambiamento degli elettori. Brad Lander, Darializa Avila Chevalier e Claire Valdez hanno vinto mostrando la forza politica del sindaco e del partito socialista democratico. "La vittoria di questa sera appartiene a tutti voi", ha detto ai suoi sostenitori Lander introdotto sul palco proprio da Mamdani. "È ora che il partito democratico si allontani dal denaro oscuro, dai pac finanziati dalle criptovalute, da Wall Street, dall'intelligenza artificiale e dall'Aipac. La gente lo capisce", ha messo in evidenza Lander. 

USA PRIMARY ELECTIONS - ©Ansa

Il sindaco e i democratici socialisti mostrano i muscoli

Anche la terza candidata sostenuta dal sindaco socialista di New York, Zohran Mamdani, è andata a segno: secondo Cnn, Darializa Avila Chevalier, attivista socialista per i diritti civili, ha vinto le primarie democratiche per un seggio alla Camera, sconfiggendo un big del partito, il deputato Adriano Espaillat, sostenuto dai vertici dem. Con l'87 per cento dei voti scrutinati, l'attivista ha circa 4 punti di vantaggio. Con Avila Chevalier sono tre i candidati sostenuti da Mamdani ad aver vinto e a lanciare un messaggio al partito: la base elettorale premia chi si occupa dei problemi reali della gente e non cerca di compiacere l'elite. L'effetto Mamdani comincia a diffondersi a livello nazionale: i candidati socialisti hanno vinto le primarie a Los Angeles e Washington, dopo aver portato un sindaco a New York e a Seattle. Il fatto che Mamdani stia mantenendo le promesse con la base sta spingendo molti comitati locali a sposare la linea socialista.

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