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Ministro Esteri israeliano Sa'ar: "Interrompo i rapporti con Kallas dopo le sue calunnie"

Mondo
©Getty

Sui suoi canali social, Gideon Sa'ar si è scagliato contro l'Alta rappresentante dell'Ue in seguito alle sue dichiarazioni definite "ossessive e con una palese mancanza di imparzialità". Fino a quando non ci saranno le sue scuse, ha concluso il membro del Governo, non ci saranno più contatti tra i due 

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Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, ha annunciato su X di avere interrotto ogni contatto con l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, in seguito alle sue dichiarazioni su Israele. "Kallas - scrive -  da tempo agisce nei confronti dello Stato di Israele in modo ossessivo e con una palese mancanza di imparzialità. Recentemente è stato riportato che, durante una visita in Messico, avrebbe paragonato Israele al regime razzista di apartheid che esisteva in Sudafrica. Sono grato ai numerosi rappresentanti eletti europei che hanno condannato questa grave affermazione".

"Dichiarazioni gravi"

"Fino a oggi - prosegue il post -  non è stata rilasciata da parte sua alcuna smentita, chiarimento o risposta riguardo a questa dichiarazione, che considero estremamente grave.  Pertanto, in qualità di Ministro degli Esteri dello Stato di Israele, non ho altra scelta che interrompere ogni contatto con la signora Kallas fino a quando non ritirerà quella che considero una calunnia rivolta all'unico Stato ebraico del mondo, che è anche l'unica democrazia del Medio Oriente. Ed è esattamente ciò che intendo fare".

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