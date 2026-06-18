Sui suoi canali social, Gideon Sa'ar si è scagliato contro l'Alta rappresentante dell'Ue in seguito alle sue dichiarazioni definite "ossessive e con una palese mancanza di imparzialità". Fino a quando non ci saranno le sue scuse, ha concluso il membro del Governo, non ci saranno più contatti tra i due

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, ha annunciato su X di avere interrotto ogni contatto con l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, in seguito alle sue dichiarazioni su Israele. "Kallas - scrive - da tempo agisce nei confronti dello Stato di Israele in modo ossessivo e con una palese mancanza di imparzialità. Recentemente è stato riportato che, durante una visita in Messico, avrebbe paragonato Israele al regime razzista di apartheid che esisteva in Sudafrica. Sono grato ai numerosi rappresentanti eletti europei che hanno condannato questa grave affermazione".