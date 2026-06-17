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Mattarella, Re Felipe VI e il presidente portoghese Seguro oggi a Venezia per summit Cotec

Politica
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I tre capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo intervengono al Simposio Cotec Europa, l'appuntamento annuale che riunisce le Fondazioni dei loro Paesi.  Quest’anno il tema centrale dell’evento è quello del lavoro e dell’intelligenza artificiale

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Si tiene oggi a Venezia il XIX Simposio Cotec Europa, l'appuntamento annuale che riunisce le Fondazioni Cotec di Italia, Spagna e Portogallo. Quest’anno il tema è quello del lavoro e dell’intelligenza artificiale. I presidenti onorari delle tre fondazioni (dedicate all'innovazione) sono rispettivamente il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il Re Felipe VI e il presidente António José Seguro: tutti e tre sono attesi all’evento, che sarà chiuso proprio dai loro interventi. Al simposio - il cui titolo è Ripensare il lavoro nell'era dell'IA: Trasformazione, Opportunità e Governance - partecipa anche Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, in qualità di relatrice ospite.

Il lavoro e l’intelligenza artificiale

"Negli ultimi anni - si legge in una nota della Fondazione - è emerso chiaramente che l'intelligenza artificiale non è solo una tecnologia all'avanguardia in rapidissima evoluzione, ma anche un paradigma dirompente che obbliga aziende e pubbliche amministrazioni a ripensare il mondo del lavoro, le sinergie tra capitale umano e tecnologie digitali, la formazione del personale, la gestione dei processi organizzativi e produttivi e, in definitiva, i rapporti sociali". "Il Summit - prosegue il comunicato - si configura come luogo in cui poter consolidare l'alleanza tra le tre organizzazioni Cotec ed individuare strategie condivise per governare in maniera etica, efficace, e sostenibile il nuovo scenario del mondo del lavoro, in linea con quanto indicato nell'Eu Artificial Intelligence Act. Al centro di questa rivoluzione c'è l'essere umano con la sua resilienza".

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