Si tiene oggi a Venezia il XIX Simposio Cotec Europa, l'appuntamento annuale che riunisce le Fondazioni Cotec di Italia, Spagna e Portogallo. Quest’anno il tema è quello del lavoro e dell’intelligenza artificiale. I presidenti onorari delle tre fondazioni (dedicate all'innovazione) sono rispettivamente il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il Re Felipe VI e il presidente António José Seguro: tutti e tre sono attesi all’evento, che sarà chiuso proprio dai loro interventi. Al simposio - il cui titolo è Ripensare il lavoro nell'era dell'IA: Trasformazione, Opportunità e Governance - partecipa anche Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, in qualità di relatrice ospite.