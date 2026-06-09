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Cronaca

Gabriele, graziato da Mattarella dopo l’omicidio del padre violento

Chiara Martinoli

Chiara Martinoli

Quella di Gabriele Finotello è una vicenda particolare. Gabriele ha commesso un crimine per il quale è stato condannato e ha conosciuto il carcere. Le circostanze in cui ciò è avvenuto però, hanno portato il Presidente della Repubblica Mattarella a concedergli la grazia

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