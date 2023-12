Nutella vegana, Ferrero pronta a lanciare prodotto 100% vegetale

Venduta in oltre 160 paesi del mondo , con una produzione annua di oltre 360mila tonnellate (pari a 770 milioni di barattoli), la celeberrima crema di nocciola spalmabile si appresta a entrare nel mondo dei vegani. Una mossa di mercato al passo con i tempi, considerato che in Europa i prodotti "plant based" raggiungono un fatturato di oltre 6 miliardi di vendite (dati Nielsen)

Il marchio è stato depositato all’ufficio italiano brevetti del Ministero del Made in Italy. Ferrero si apre al mercato vegetale e sarebbe pronta a lanciare la “Nutella Plant based”. A dare la notizia è il Corriere di Torino che sottolinea come la nuova crema spalmabile alla nocciola avrà lo stesso logo, con l’inconfondibile N nera e il resto del nome in rosso, e intercetterà non solo i gusti dei vegani ma anche di tutti gli intolleranti al lattosio o, ancora, delle persone allergiche alle proteine del latte.