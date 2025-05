Arriva il nuovo centro della Fondazione Don Gnocchi

La sede di Salerno avrà come obiettivo la riabilitazione robotica. La struttura si pone l’obiettivo di offrire nuovi percorsi di cura e sviluppare ricerca e innovazione in questo settore

Una palestra per la riabilitazione con robot ed altre tecnologie avanzate, dispositivi innovativi per la teleriabilitazione ed un Laboratorio di Analisi del Movimento e Neurofisiologia: sono queste alcune delle novità del nuovo Centro di Eccellenza per la Riabilitazione robotica. Inaugurato oggi dalla Fondazione Don Gnocchi, la nuova sede è a Salerno ed è dedicata all’innovazione nella robotica e nelle tecnologie in ambito riabilitativo e alla loro promozione nella pratica clinica. Il Centro è, infatti, sede di progetti di ricerca volti a offrire nuovi percorsi di cura.