I concerti di Capodanno in Campania: Bertè a Napoli, Giorgia a Salerno

Con un concerto dedicato a Pino Daniele e il tributo di Loredana Bertè, Napoli saluta il 2024 e l'arrivo del nuovo anno in Piazza del Plebiscito. Sul palco anche James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi, Gigi Soriani. Cinque ore di spettacolo, a partire dalle 20.30, che daranno spazio anche a dieci artisti emergenti campani. Mentre sul lungomare Caracciolo la maratona musicale, tra elettronica, dance, funk e pop, vedrà in console anche due Dj internazionali: Deborah De Luca e Riva Starr. Nel capoluogo partenopeo, che anche quest'anno fa il pieno di turisti, i festeggiamenti in diversi luoghi della città dureranno quattro giorni e inizieranno gia' domani, 29 dicembre, nella periferia Est, a Ponticelli, dove al PalaBarbuto è in programma "Napolicanta contro la malaciorta", un viaggio nella canzone napoletana che ricorda anche due anniversari, i 90 anni dalla morte di Salvatore Di Giacomo e i 25 dalla morte di Fabrizio De Andre'. Il 30 dicembre dalle 19.00, in piazza Plebiscito live show con Ernia, SLF, Frezza, Coco, Enzo Dong, e un contest masterclass "Giovani promesse di Città della Musica", che fa salire in cattedra in qualità di giudici Geolier e Luchè. Dopo lo show e il veglione del 31 dicembre, la mattina del "Capodanno a Napoli 2025" prosegue in piazza Municipio, con un concerto che prevede l'esibizione di 16 voci tra soprani, mezzosoprani, tenori e 7 musicisti, che proporranno una serie di Mashup tra grandi classici della canzone napoletana e hit internazionali. Invece nel pomeriggio, sul lungomare, a Piazza Vittoria, e' prevista una maratona live con i Ragazzi di CIOE', Brugnano, Jovine, Tartaglia, Balbucea, Simona Boo, Sabba, Greg Rega, Tony Esposito, accompagnati da una baking band composta tra gli altri dai musicisti dei 99 Posse.