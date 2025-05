Disneyland Paris presenta il Disney Music Festival

Le canzoni più celebri dei film Disney e Pixar sono protagoniste del nuovo programma che prevede concerti dal vivo, incontri musicali e show mozzafiato ascolta articolo

Spettacoli dal vivo, incontri musicali e la solita magia che caratterizza Disneyland Paris. Il parco alle porte di Parigi ha presentato il Disney Music Festival, il programma che – fino al 7 settembre – renderà omaggio alle celebri canzoni dei film Disney e Pixar trasformando le vie del parco in un palcoscenico a cielo aperto.

I concerti dal vivo Il programma prevede una dozzina di concerti dal vivo in cui i personaggi dei film sono i protagonisti e suonano insieme a una serie di musicisti che interpretano dal vivo musiche tratte dai capolavori Disney e Pixar. Ogni angolo risuona al ritmo del proprio universo: a Frontierland, la Fiesta Latina di Miguel fa rivivere l'energia dei mariachi insieme a Miguel direttamente dal film Coco, mentre a Town Square, Mary Poppins e la Pearly Band - un'orchestra londinese con sonorità jazz - trasportano i visitatori nel mondo del film Disney Mary Poppins (1964), mentre Vaiana e i suoi Musicisti ad Adventureland fanno ballare grandi e piccini al ritmo di melodie ispirate alle isole del Pacifico. A Fantasyland, Rapunzel e Flynn offrono un incontro musicale per scattare fotografie e firmare autografi, mentre a Discoveryland Stitch accoglie i fan per un incontro in perfetto stile rock'n'roll hawaiano.

La riscoperta delle melodie dei Grandi Classici "Ogni performance del Disney Music Festival è il risultato di un lavoro meticoloso svolto in stretta collaborazione tra i gruppi creativi di Disneyland Paris e i musicisti per far riviver tutta l’emotività della narrazione che sta dietro ai Grandi Classici dell'animazione Disney e Pixar. Grazie all'esperienza delle squadre musicali di Disneyland Paris, questi brani emblematici sono stati riarrangiati, offrendo ai visitatori una riscoperta originale attraverso un sound contemporaneo", spiega Guillaume Coignard, produttore musicale a Disneyland Paris.

Uno spettacolo nello spettacolo Uno dei punti salienti di questo ricco e variegato programma è La Banda Musicale di Minni, un'entusiasmante parata musicale su Main Street, U.S.A., guidata da Minni e dai suoi 12 musicisti, tra cui percussionisti e suonatori di ottoni. Qui il pubblico potrà ascoltare brani iconici come “Hakuna Matata” (Il Re Leone), “Nell'ignoto” (Frozen 2) e la famosa melodia “Yo Ho, A Pirate's Life for me” tratta dalla saga Pirati dei Caraibi.

Un altro momento clou del Disney Music Festival è il concerto Disney Music Hits, uno spettacolo dal vivo dal sapore pop-rock che infiamma il palco del Teatro Videopolis, dove il pubblico è guidato da Cip e Ciop e da un gruppo di 6 musicisti - un batterista, un bassista, due chitarristi, un tastierista e un sassofonista - e 5 cantanti. Insieme, rivisitano i brani preferiti Disney e Pixar come “Un Amico Come Me” (Aladdin), “Sei Dentro Me” (Tarzan), “Nobody Like U” (RED) e “Try Everything” (Zootropolis).

Lo spettacolo Gran Finale dell'Orchestra conclude la giornata con una rappresentazione di venti minuti ai piedi del Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Sotto la direzione di Topolino e dei suoi amici, circa 89 artisti e Personaggi dei film d'animazione Disney e Pixar - oltre ai musicisti che si sono esibiti durante la giornata - accorrono dai quattro angoli del Parco Disneyland per iniziare un medley di canzoni Disney e Pixar. Dai percussionisti di Vaiana alla banda di Minnie, dall'orchestra del Teatro Videopolis ai mariachi di Miguel, tutti combinano i loro stili musicali per eseguire un'interpretazione sinfonica dell'inno del Festival “Viva la Musique”. Non mancherà anche un carro colorato che fungerà da palcoscenico.