"Pet Camper Tour Giubileo Edition" in arrivo la quinta edizione

Dal prossimo 10 maggio torna per il quinto anno consecutivo il “Pet Camper Tour” la campagna itinerante per seminare consapevolezza sulla tutela ambientale, la lotta all'abbandono e la sicurezza stradale. Quest’anno, in occasione del Giubileo, si assisterà a una edizione speciale ispirata dalla figura luminosa di San Francesco d’Assisi, per creare un legame con la ricorrenza. L’associazione Pet Carpet, con il patrocinio di Arma dei Carabinieri, Anas (Gruppo FS), Fnovi e in collaborazione con Polizia di Stato, riprenderà il proprio viaggio per portare avanti un messaggio di rispetto verso ogni forma di vita e in linea con l'enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco, che richiama proprio l'eredità lasciata dal santo di Assisi. Dal 10 maggio 2025 la colorata carovana per la prima volta farà tappa esclusivamente nel Lazio, proprio per omaggiare l’Anno Santo, con 4 appuntamenti, resi possibili grazie al sostegno di realtà leader come PetStore Conad e Vitakraft da anni al fianco degli animali e Verdemax dalla parte della natura, che si snoderanno in alcuni luoghi di ritrovo frequentati da un pubblico di tutte le età.