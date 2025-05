Fashion Hub, il primo personal shopper per la moda basato sull’AI

Quante volte ci siamo trovati indecisi davanti allo schermo, senza sapere quale taglia scegliere o come abbinare capi diversi in un acquisto online? L’indecisione genera spesso resi e insoddisfazione, sia per i clienti che per i brand. A colmare questo gap interviene la tecnologia: Sizebay, società del Gruppo Audaces con sede in Polo Meccatronica a Rovereto, ha lanciato Fashion Hub, una gamma di soluzioni intelligenti supportate dall’intelligenza artificiale, in grado di guidare l’utente nella scelta del capo ideale e nel creare look personalizzati, riducendo così gli errori d’acquisto.

Moda e tecnologia: un binomio vincente

All’interno di Fashion Hub, l’utente può caricare una foto per ricevere suggerimenti su capi simili disponibili in magazzino oppure usare la funzione Complete the Look, che propone abbinamenti coerenti con un indumento selezionato. Un algoritmo avanzato è anche in grado di creare outfit completi, mostrando l’effetto finale su un avatar con le reali proporzioni dell’utente. Questi strumenti si affiancano a camerini virtuali e tool di fitting già integrati da grandi marchi, e rappresentano solo una parte dell’offerta Audaces, che include anche piattaforme come Audaces360, software per la progettazione, modellazione 3D, digitalizzazione e produzione.“Questi strumenti sono la punta dell’iceberg dei servizi tecnologici che offriamo, sia attraverso soluzioni software che mediante macchinari, a tutto il comparto della moda, partendo dal design di capi e accessori per passare alla realizzazione dei modelli e al taglio degli stessi”, dice Magner Steffens, CEO di Audaces Europe. Con oltre 20mila clienti in più di 100 Paesi, l’azienda brasiliana si conferma leader nella trasformazione digitale del settore moda.