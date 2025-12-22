Oroscopo settimanale, previsioni dal 22 al 28 dicembre segno per segno

Questa settimana invita a rallentare, riflettere e ridefinire alcune direzioni personali senza forzare risposte immediate. In amore le emozioni sono complesse e richiedono tempo per essere comprese. Sul lavoro serve concentrazione se non sei in pausa. La fortuna consiglia prudenza nelle scelte e attenzione agli eccessi, privilegiando equilibrio e misura.

