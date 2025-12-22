Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma

Quattro giorni di festeggiamenti in vari luoghi della città per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026: dal concerto del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito che vedrà la partecipazione straordinaria di Serena Brancale ed Elodie all'esibizione del coro That’s Napoli Live Show il 1 gennaio. Ma anche a teatro, in una delle basiliche del centro storico o in uno degli hotel di lusso del capoluogo partenopeo ascolta articolo

Capodanno a Napoli è un rito collettivo che si accende tra il mare, le piazze e i vicoli dei presepi. Per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 la città partenopea si prepara a una maratona di musica con concerti gratuiti in piazza e dj-set sul lungomare, ma anche cenoni di pesce, serate nei club e pacchetti che combinano soggiorno, arte e benessere. Si comincia il 29 dicembre al PalaVesuvio di Ponticelli con il concerto 'Neapolitan power, dalle origini al futuro'. A seguire il 30 dicembre, all'Alcot Arena, spazio ai giovani emergenti con 'Urban Generation, Napoli 2025', una "battaglia" di Urban Rap con Samurai Jay e altri grandi artisti. Il 31 il concerto di Piazza del Plebiscito con Serena Brancale ed Elodie e il 1 gennaio, in Piazza Municipio, la IV edizione di That’s Napoli Live Show. Lo spettacolo di fuochi d’artificio resta uno dei momenti più attesi: i lanci ufficiali sono in genere concentrati nella zona di Castel dell’Ovo e Via Partenope, ma lo skyline si riempie di luci provenienti da molti quartieri, dalla collina del Vomero fino a Posillipo.

Elodie sul palco in Piazza del Plebiscito Il 31 dicembre (a partire dalle ore 21 e fino alle 2 del 1 gennaio) l'appuntamento è con il tradizionale concerto di Capodanno in Piazza del Plebiscito, una delle piazze più grandi e scenografiche d’Italia incorniciata dal Palazzo Reale e dalla Basilica di San Francesco di Paola. Tra i nomi annunciati spiccano Elodie, Serena Brancale, Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Decibel Bellini. A presentare la serata Peppe Iodice e Francesco Mastrandrea, la direzione artistica è affidata a Gianni Simioli. Sempre la notte del 31 dicembre, dalle 22, ci sarà la Napoli Sound Experience sul Lungomare, nell'area di piazza Vittoria e la Rotonda Diaz. Giovedì 1°gennaio, alle ore 12 in Piazza Municipio, in programma l'esibizione del coro That’s Napoli Live Show: uno spettacolo musicale con 16 voci (soprani, mezzosoprani e tenori) e 7 musicisti, che proporranno mash up tra grandi classici della canzone napoletana e hit internazionali con “Tammurriata Nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato innamorato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road Jack!” di Ray Charles.

A teatro e nelle basiliche del centro storico Chi preferisce una serata al coperto può puntare sui grandi concerti di musica classica e sinfonica, spesso pensati come “auguri in musica” tra la notte di San Silvestro e il pomeriggio del 1° gennaio. Il punto di riferimento è il Teatro San Carlo che quest'anno propone Lo Schiaccianoci. Molte basiliche del centro storico (come San Lorenzo Maggiore o San Domenico Maggiore) ospitano concerti di musica sacra, gospel o repertorio natalizio tra Natale e Capodanno. Si tratta di eventi spesso a ingresso libero o con contributo, perfetti per chi cerca un’atmosfera raccolta, lontano dal frastuono della piazza.

Passeggiare a San Gregorio Armeno Cominciare il nuovo anno con un'esperienza autentica nel cuore dell'artigianato napoletano: una passeggiata a San Gregorio Armeno. La “strada dei presepi” resta aperta e animata fino a tarda sera, con le botteghe storiche dove i maestri artigiani espongono pastori, scenografie e statuine che spaziano dai personaggi sacri alle caricature contemporanee. Ecco allora Janik Sinner e Pippo Baudo, Hulk Hogan e Ornella Vanoni. Tra le statuine, quest'anno, troviamo anche “O’ Viaggiatore”, realizzata in collaborazione con il Maestro Marco Ferrigno, punto di riferimento dell’arte presepiale partenopea. Un progetto che celebra i 25 anni dal primo volo Easyjet e i 10 anni dalla base di Napoli e sottolinea il legame della compagnia aerea con il capoluogo campano, da sempre crocevia di culture e punto di partenza per viaggiatori di tutto il mondo.