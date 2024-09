Nutella vegana, versione plant-based: tappo verde e niente lattosio

Mantiene molti degli ingredienti classici, come zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, lecitina di soia e vanillina, ma sostituisce il latte scremato in polvere con ceci e sciroppo di riso. È stata certificata dalla Vegetarian Society con il marchio "Vegan Approved"

La Nutella ha introdotto una versione vegana, segnando un'importante novità per gli amanti della famosa crema spalmabile. Con un tappo e parte dell'etichetta che ora sfoggiano un colore verde, la nuova Nutella plant-based si distingue dalla classica e promette di conquistare un vasto pubblico. Con 770 milioni di barattoli venduti ogni anno e un consumo diffuso in oltre 110 milioni di famiglie, l'azienda ha deciso di rispondere alle esigenze di chi segue una dieta vegana.

La composizione della Nutella vegana mantiene alcuni ingredienti iconici come zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, lecitina di soia e vanillina, ma al posto del latte scremato in polvere vengono utilizzati ceci e sciroppo di riso. Questo prodotto è stato certificato dalla Vegetarian Society con il marchio "Vegan Approved" e, come la versione tradizionale, è privo di glutine. La nuova ricetta è pensata anche per chi soffre di intolleranza al lattosio, offrendo un'alternativa che conserva il sapore caratteristico della Nutella.

Sui social i video coi primi assaggi

Già a fine 2023, si erano diffuse le prime indiscrezioni sulla nuova crema spalmabile quando Ferrero ha registrato il marchio "Nutella Plant-Based" in Italia e Germania. Il lancio in Italia è avvenuto quasi in sordina, con la disponibilità iniziale in pochi punti vendita selezionati, ma ha subito suscitato grande interesse. Su TikTok, gli utenti hanno iniziato a condividere video dei primi assaggi, evidenziando la cremosità e l'aroma simili a quelli dell'originale. L'entusiasmo per questa novità è palpabile, con tanti curiosi pronti a provare la nuova versione vegana della crema spalmabile più amata al mondo.